Довбня не считает матч против «Спартака» лучшим в своей карьере

Голкипер «СКА-Хабаровска» Александр Довбня не назвал матч против «Спартака» лучшим в своей карьере. В этой встрече он отбил 13 ударов в створ ворот.

Матч восьмого тура российской Премьер-лиги «СКА-Хабаровск» – «Спартак» закончился со счетом 0:0. Хабаровчане располагаются на 15 строчке в турнирной таблице, записав на свой счет шестое очко. Красно-белые идут на девятой позиции с девятью очками.

– Наверняка вы сейчас ждали звонка от Станислава Черчесова?

– Нет, не ждал.

– Почему?

– В сборной собраны сильные вратари, мне еще нужно много работать.

– Разве ваша сегодняшняя игра не заслуживает внимания тренеров национальной команды?

– Ну это же всего один матч!

– Лучший в карьере?

– Да я бы не сказал. В составе «Луча», помню, четыре пенальти отбил. Когда выходили в Премьер-лигу, тоже были хорошие игры. Хотя я стараюсь не вспоминать былые заслуги. Нужно смотреть только вперед.

– Согласны, что если бы не вы, «Спартак» «отгрузил» бы вашей команде четыре-пять голов?

– Нет. Я же не один играю на поле. Мне помогают защитники, проделывают большой объем работы. Они помогают мне, я – им.

– Давайте обратимся к статистике: «Спартак» нанес 13 ударов в створ, «СКА-Хабаровск» – ни одного…

– Футбол – командный вид спорта. Не могу сказать, что только я принес эту ничью Хабаровску. Все делали одно общее дело.