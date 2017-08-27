Рейнгольд: «Я сказал, что «Спартак» разорвет «СКА-Хабаровск». Так оно и получилось»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд прокомментировал итог матча 8-го тура РФПЛ между «СКА-Хабаровском» и «Спартаком» (0:0). По словам специалиста, московский клуб полностью переиграл соперника.

Отметим, что в данной встрече красно-белые нанесли по ворота хабаровчан 31 удар, 13 из которых пришлись в створ.

– Давно не видел такого футбола. Не хочу ругать «Спартак». Сделали все, что можно, но невезуха такая, что не знаешь что делать. Один момент все-таки надо использовать. Мне жалко ребят. Язык не поворачивается ругать. Разные бывают ничьи. На поле была одна команда, а счет 0:0.

Понимаю, что многие скажут, что я защищаю «Спартак». Никого не защищаю кроме футбола. Бывают такие игры. Хотя сами виноваты. Не хватило собранности в концовке, хладнокровия, но что-то потихоньку набралось.

Вокруг «Спартака» сгустились такие тучи, что команда не может их пробить. Играть тяжело, сил отдано много. Хотелось бы, чтобы эта непруха осталась позади и спартаковцы во всеоружии встретили Лигу чемпионов. Сегодняшний матч показал, что чемпионат России «Спартак» проиграл. Все силы надо направить на Лигу чемпионов.

– Валерий Леонидович, ну странно же. «Спартак» критиковать вы не можете, а «Зенит» и ЦСКА за победы над СКА в пух и прах разнесли.

– Я смотрю на рисунок игры и самоотдачу футболистов. Вижу полное преимущество и незабитые мячи. Футбола у «Зенита» не было никакого, когда он с Хабаровском играл. Вопрос другой: очки набирать или игру показывать? «Спартак» показал игру хорошего класса. Не идет мяч в ворота, отлично сыграл вратарь «СКА-Хабаровска». За что ругать? Да, надо реализовать моменты. Не получилось, но самоотдача полная. У меня не повернется язык ругать «Спартак». Пусть лучше в комментариях ругают меня.

Если бы «Спартак» играл безобразно и сыграл 0:0, я бы прямым текстом сказал, что «нехорошая команда». Но ребята молодцы, не подфартило. Было все кроме голов. Я сказал, что «Спартак» разорвет «СКА-Хабаровск». Так оно и получилось. Только голов не было.

«Спартак» опять не победил. Что происходит?