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  • Рейнгольд: «Я сказал, что «Спартак» разорвет «СКА-Хабаровск». Так оно и получилось»

Рейнгольд: «Я сказал, что «Спартак» разорвет «СКА-Хабаровск». Так оно и получилось»

27 августа 2017, 16:36
45

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд прокомментировал итог матча 8-го тура РФПЛ между «СКА-Хабаровском» и «Спартаком» (0:0). По словам специалиста, московский клуб полностью переиграл соперника.

Отметим, что в данной встрече красно-белые нанесли по ворота хабаровчан 31 удар, 13 из которых пришлись в створ.

– Давно не видел такого футбола. Не хочу ругать «Спартак». Сделали все, что можно, но невезуха такая, что не знаешь что делать. Один момент все-таки надо использовать. Мне жалко ребят. Язык не поворачивается ругать. Разные бывают ничьи. На поле была одна команда, а счет 0:0.

Понимаю, что многие скажут, что я защищаю «Спартак». Никого не защищаю кроме футбола. Бывают такие игры. Хотя сами виноваты. Не хватило собранности в концовке, хладнокровия, но что-то потихоньку набралось.

Вокруг «Спартака» сгустились такие тучи, что команда не может их пробить. Играть тяжело, сил отдано много. Хотелось бы, чтобы эта непруха осталась позади и спартаковцы во всеоружии встретили Лигу чемпионов. Сегодняшний матч показал, что чемпионат России «Спартак» проиграл. Все силы надо направить на Лигу чемпионов.

– Валерий Леонидович, ну странно же. «Спартак» критиковать вы не можете, а «Зенит» и ЦСКА за победы над СКА в пух и прах разнесли.

– Я смотрю на рисунок игры и самоотдачу футболистов. Вижу полное преимущество и незабитые мячи. Футбола у «Зенита» не было никакого, когда он с Хабаровском играл. Вопрос другой: очки набирать или игру показывать? «Спартак» показал игру хорошего класса. Не идет мяч в ворота, отлично сыграл вратарь «СКА-Хабаровска». За что ругать? Да, надо реализовать моменты. Не получилось, но самоотдача полная. У меня не повернется язык ругать «Спартак». Пусть лучше в комментариях ругают меня.

Если бы «Спартак» играл безобразно и сыграл 0:0, я бы прямым текстом сказал, что «нехорошая команда». Но ребята молодцы, не подфартило. Было все кроме голов. Я сказал, что «Спартак» разорвет «СКА-Хабаровск». Так оно и получилось. Только голов не было.

«Спартак» опять не победил. Что происходит?

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск Спартак Рейнгольд Валерий
Комментарии (45)
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Zubo
1503841358
Ну что здесь сказать ? Продолжайте "наносить" удары по воротам, если вы также "порвёте" Севилью, Морибор и Ливерпуль, как вы порвали СКА позор в ЛЧ нам обеспечен
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Tajik-za Zenit
1503841574
Помню рейнгольд говорил ска хабаровск это не команда вот они зачем в премьер лигу вышли
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BarStep
1503841588
Ну как бы так... Довбня - Промес: 0-0..., кто из них был лучший сегодня? Тот который бил и не забил..., или тот который все нахрен отбил? Вот вопрос вопросов то...
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acer2003
1503841594
Высказывания Деда и Ловчева нужно размещать в отдальним блоге )) Зачем вообще брать у него интервью ? Человек не понимает, что говорит, одним своим высказыванием опровергает ранее высказанное.. Бред
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xyz.
1503841881
А за что ругать Спартак???Он жЫ пока лидер второй восьмёрки.
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Василий Зенитов
1503842773
Маразматик старый
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ilichkadr
1503842858
Порвать-то порвали, но где ошмётки?
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Антисемит
1503843420
игра была такая, что я чуть не заснул. С Локомотивом играли в четыре раза лучше. Не выспались, видимо)))
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unikol
1503844412
Это как-то напомнило старый футбольный анекдот (читал в журнале "Крокодил" лет 50 назад): Наша команда забила КРАСИВЕЙШИЙ, ВЕЛИКОЛЕПНЕЙШИЙ, ПРЕКРАСНЫЙ (и ещё на пол страницы таких же эпитетов) ГООООЛ. на что соперник ответил пятью невзрачными мячами.
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paracetamol
1503861681
Спартак - супер, порвал СКА со счетом 0-0! 31 удар, из них две трети мимо. Тоже супер, поскольку кони ударили 24, из них три четверти мимо. Желаем успехов обоим в ЛЧ.
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