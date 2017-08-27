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РФПЛ. «Спартак» сыграл вничью со «СКА-Хабаровском»

27 августа 2017, 12:55
100

В матче 8-го тура РФПЛ «Спартак» в гостях не сумел обыграть «СКА-Хабаровск» – 0:0. Для московского клуба данная ничья стала третьей в сезоне.

На данный момент действующие чемпионы страны набрали девять очков и поднялись на девятое место в турнирной таблице. Хабаровчане – 15-е.

Чемпионат России. РФПЛ. 8-й тур

СКА-Хабаровск – Спартак (Москва) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Димидко, Пуцко, Калинский, Савичев (Казанков, 72), Дедечко, Габулов (Никифоров, 62), Христов (Корян, 46), Наваловский, Маркович.

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Комбаров (Мельгарехо, 81), Боккетти, Джикия, Таски (Кутепов, 34), Глушаков, Промес, Фернандо, Пашалич (Джано, 76), Адриано.

Предупреждения: Корян, 56; Пуцко, 79; Никифоров, 84; Наваловский, 88; Довбня, 90+4 – Боккетти, 56.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск Спартак
Комментарии (100)
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Zenitovec1990
1503827805
чего-то мясных не слышу, аууу вы где??
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APchelov
1503828090
Ждём экспертизы дедушки рейнгольда. Доведут деда до инфаркта
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Manilov
1503828211
Уверен был, что Спартак, если не забьет, то затолкает. Но Довбня - это просто охренеть, что творил сегодня. Похоже и правда фарт улетучился. Раньше Спартак даже при хреновой игре заталкивал на последних минутах.
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zenit2012
1503828463
Ожидаемо!!!!!!)))))
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ilichkadr
1503828561
Хреновому танцору всегда что-то мешает. Теперь вот Довбня не дал "лучшему" нападению поразить ворота....
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ivanthebest
1503828908
Это просто какой-то п..здец... Лютый отскок... Такой невезухи я уже давно не видел... И уже не первый раз... Вроде и игра есть и моментов с достатком, но не идёт и всё тут. Те, кто говорит что Карреру надо гнать, идите на х..й... Глоры беспонтовые, полтора месяца назад вы были готовы его в качестве иконы ставить, а сейчас такую ебалу несёте. Правда, идите на х..й. Не знаю в чём дело, виден небольшой дисбаланс в команде, связан он скорее всего с руководством, которое опять подставляет тренера, говоря что он ответственен за трансферы и прочую херню. Те игроки, которые объективно должны были сесть на лавку при новых трансферах играют и это не вина тренера, ибо других нет. Отсюда скорее всего не те резалты и удача и даже обычное везение, хотя бы редкое, отвернулось основательно...
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Сибирь за Спартак
1503829172
Повторение результата в Уфе, при тотальном преимуществе не смогли преодолеть автобус. Очень жаль.
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xyz.
1503829926
Болельщики Спартака,заходите на Банбандир в 2033 году,не раньшЫ.
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BRO_football
1503831154
Ничего удивительного, это же Спартак. Такой он есть и таким будет всегда, по крайней мере следующие 16 лет
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xyz.
1503834375
Каррераверим.
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