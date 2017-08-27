РФПЛ. «Спартак» сыграл вничью со «СКА-Хабаровском»

В матче 8-го тура РФПЛ «Спартак» в гостях не сумел обыграть «СКА-Хабаровск» – 0:0. Для московского клуба данная ничья стала третьей в сезоне.

На данный момент действующие чемпионы страны набрали девять очков и поднялись на девятое место в турнирной таблице. Хабаровчане – 15-е.

Чемпионат России. РФПЛ. 8-й тур

СКА-Хабаровск – Спартак (Москва) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Димидко, Пуцко, Калинский, Савичев (Казанков, 72), Дедечко, Габулов (Никифоров, 62), Христов (Корян, 46), Наваловский, Маркович.

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Комбаров (Мельгарехо, 81), Боккетти, Джикия, Таски (Кутепов, 34), Глушаков, Промес, Фернандо, Пашалич (Джано, 76), Адриано.

Предупреждения: Корян, 56; Пуцко, 79; Никифоров, 84; Наваловский, 88; Довбня, 90+4 – Боккетти, 56.

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