Селихов и Пашалич – в основе «Спартака» на матч со «СКА-Хабаровском»

Тренерские штабы «СКА-Хабаровска» и «Спартака» огласили стартовые составы на матч 8-го тура РФПЛ. Игра пройдет в Хабаровске и начнется в 11:00 по московскому времени.

«Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Димидко, Пуцко, Калинский, Савичев, Дедечко, Габулов, Христов, Наваловский, Маркович.

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Комбаров, Боккетти, Джикия, Таски, Глушаков, Промес, Фернандо, Пашалич, Адриано.

Ставьте на матчи в Конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы