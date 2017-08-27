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  • Селихов и Пашалич – в основе «Спартака» на матч со «СКА-Хабаровском»

Селихов и Пашалич – в основе «Спартака» на матч со «СКА-Хабаровском»

27 августа 2017, 10:13
6

Тренерские штабы «СКА-Хабаровска» и «Спартака» огласили стартовые составы на матч 8-го тура РФПЛ. Игра пройдет в Хабаровске и начнется в 11:00 по московскому времени.

«Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Димидко, Пуцко, Калинский, Савичев, Дедечко, Габулов, Христов, Наваловский, Маркович.

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Комбаров, Боккетти, Джикия, Таски, Глушаков, Промес, Фернандо, Пашалич, Адриано.

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Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск Спартак
Комментарии (6)
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turist82
1503818357
Верните Реброва! Дырка этот селихов...в каждом матче глупые мячи пропускает там где обязан тащить
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Алекc
1503818466
В три центральных. Интересно. Надеюсь выиграем, иначе нельзя!
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nik55
1503818842
удачи
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Garrincha58
1503819361
со СКА играть в пять защитников ну не бред ли
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Igor Belousov
1503819803
порвать надо хабаровск
Ответить
cord-76
1503820093
Вперед мясо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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