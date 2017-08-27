Защитник «Реала Сосьедад» назвал «Зенит» самым сильным соперником по группе ЛЕ

Защитник «Реала Сосьедад» Карлос Мартинес поделился мнением о результатах жеребьевки Лиги Европы. Соперниками испанского клуба по группе L стали «Зенит», македонский «Вардар» и норвежский «Русенборг».

«Нам досталась хорошая группа. «Зенит» – самая сильная команда из четырех, но стоит отметить и остальных. В этом году мы вернемся на европейский уровень. С нетерпением ждем, когда сможем ездить по Европе и показывать свое мастерство. Все в команде уверена, что мы пройдем дальше», – сказал 31-летний испанец.

Ранее главный тренер «Зенита» Роберто Манчини назвал группу ровной. Полный результат жеребьевки доступен по ссылке.