Гаджиев: «Игроки «Амкара» проявляют мужество»

Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев после матча восьмого тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (1:0) отдал должное своим футболистам за то, что они в непростой турнирной ситуации проявляют характер.

– У нас и у соперника были отрезки, когда игра получалась. Первый тайм мы играли более интересно и качественно. В том отрезке, когда мы играли хорошо, мы забили, соперник – нет. Мы обычно недовольны, как используем моменты, но в этот раз рады, что забили и не пропустили.

Вы видите нашу ситуацию, нам важно, что футболисты в этой ситуации проявляют мужество. Непросто играть, когда у тебя такая серия. Но без настроя сейчас делать нечего. Считаю, что сейчас «Арсенал» лучше, чем тот, какой был в прошлом сезоне. С ним играть непросто всем. Так что в целом, если суммировать все плюсы и минусы, оцениваю позитивно нашу игру.

– Можно ли сказать, что вашей команде повезло? И если да, то как это заслужить?

– Знаете, если такие люди, как Лев Толстой, говорили, что от случайностей много в жизни зависит… Нам этому тоже стоит верить. Плюс-минус две копейки разница между нашим командами, многое зависит от состояния, но и от разных случайностей тоже. В футболе, тем более, их гораздо больше, чем в других видах спорта. А если исходить из теории игр, побеждает тот, у кого меньше ошибок.