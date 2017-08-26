РФПЛ. «Амкар» переиграл «Арсенал» и одержал первую победу в сезоне

Завершился очередной матч восьмого тура РФПЛ, где тульский «Арсенал» принимал пермский «Амкар». Три очка гостям принес точный удар Александра Рязанцева.

Подопечные Гаджи Гаджиева одерживают первую победу в сезоне, но по-прежнему находятся на последнем месте в таблице.

Чемпионат России. РФПЛ. 8-й тур

Арсенал (Тула) – Амкар (Пермь) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Рязанцев, 21.

«Арсенал»: Габулов, Комбаров (Александров, 73), Беляев, Сунзу, Альварес, Максимов, Горбатенко (Шевченко, 64), Ткачев, Бурчану (Расич, 79), Чаушич, Джорджевич.

«Амкар»: Нигматуллин, Сиваков, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Конде, Рязанцев, Комолов, Баланович (Гол, 67), Бодул (Костюков, 72).

Предупреждения: Сунзу, 50; Беляев, 75 – Нигматуллин, 90.

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