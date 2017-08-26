Венгер надеется, что Санчес продлит контракт с «Арсеналом» в течение сезона

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер настаивает на том, чтобы нападающий Алексис Санчес остался в команде. Специалист хочет, чтобы 28-летний игрок продлил контракт с «канонирами» в течение нынешнего сезона. Нынешнее соглашение чилийца истекает в июле 2018 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в услугах Санчеса заинтересованы «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Монако»

«Мы находимся в очень простом положении: у Санчеса есть еще год по контракту, и я хочу, чтобы он остался. И, если это возможно, чтобы в течение сезона он продлил соглашение с «Арсеналом», – сказал Венгер.