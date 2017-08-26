Орье может получить разрешение на въезд в Англию до 31 августа

Защитник «ПСЖ» Серж Орье может получить разрешение на въезд в Англию в ближайшие дни. 24-летний игрок получил в эту пятницу документ для снятия запрета на пересечение британской границы.

При этом разрешение на въезд на Туманный Альбион футболистом пока не получено, однако его адвокат уверен, что это произойдет до закрытия трансферного окна, которое завершается 31 августа. Теперь сенегалец должен заполнить данный документ и вернуть его.

Напомним, ранее появилась информация, что в переходе Орье заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».