Тошич может пополнить команду, играющую в еврокубках

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал, что до конца текущей недели определится с клубом, в котором он продолжит карьеру. По его словам – это будет команда, выступающая в нынешнем сезоне в еврокубках.

– Если возвращаться к нападающим, то болельщики очень недовольны Оланаре. При своих габаритах он проигрывает борьбу соперникам.

– Не надо думать, что он с ходу сможет заменить Думбия! Не забывайте, что он был травмирован очень долгое время. И вернувшись в ЦСКА, у него еще долгое время были проблемы со здоровьем. Потихонечку он наберет кондиции и станет сильнее. Клуб не зря его приобрел. Просто надо набраться терпения.

– Вы до сих пор находитесь без клуба. Когда уже определитесь с будущим?

– Я думаю, что до конца недели точно определюсь, пришло время. Я взял небольшую паузу, все обдумывал. У меня есть пару конкретных вариантов, выбираю из них. Пока не буду раскрывать все тайны. Скажу лишь, что одна из команд – участник еврокубков.