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Тошич может пополнить команду, играющую в еврокубках

26 августа 2017, 10:44
7

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал, что до конца текущей недели определится с клубом, в котором он продолжит карьеру. По его словам – это будет команда, выступающая в нынешнем сезоне в еврокубках.

– Если возвращаться к нападающим, то болельщики очень недовольны Оланаре. При своих габаритах он проигрывает борьбу соперникам.

– Не надо думать, что он с ходу сможет заменить Думбия! Не забывайте, что он был травмирован очень долгое время. И вернувшись в ЦСКА, у него еще долгое время были проблемы со здоровьем. Потихонечку он наберет кондиции и станет сильнее. Клуб не зря его приобрел. Просто надо набраться терпения.

– Вы до сих пор находитесь без клуба. Когда уже определитесь с будущим?

– Я думаю, что до конца недели точно определюсь, пришло время. Я взял небольшую паузу, все обдумывал. У меня есть пару конкретных вариантов, выбираю из них. Пока не буду раскрывать все тайны. Скажу лишь, что одна из команд – участник еврокубков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Трансферы ЦСКА Тошич Зоран Думбия Сейду Оланаре Аарон
Комментарии (7)
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Serjoga
1503735084
Пропущен тренировочный цикл! Кому нужен "нулевой" готовности игрок в середине чемпионата? Он еще туров 5 будет набирать форму и сидеть в запасе! Один плюс, что его не надо покупать. Взять даром и ждать пока он наберет или не наберет форму!
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Fan Loko mik
1503738602
Если Тошич имеет ввиду клубы РФПЛ, то выбор не велик. Зениту он не нужен, в ЦСКА не вернется, Краснодар вылетел из ЛЕ. Остаются Спартак и ЛОКО. Скорее всего с ЛОКО и идут переговоры. Геркус или берет в аренду игроков за небольшие деньги, или совсем бесплатно свободных агентов. В принципе не плохой вариант для глубины состава. Игрок классный, пару лет поиграет на высоком уровне и то не плохо.
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prtcs
1503747795
Зоран надежный футболист. Удачи и успешной игры.
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Черкизовский Кот
1503756615
Нам в Локо точно бы не помешал. Самедов ушёл, Майкон ушёл, Касаев в очень плохой форме. Из ярко выраженных крайних хавов у нас только Игнатьев и Рыбус. Учитывая приближающиеся игры в Лиге Европы, резерв не помешает.
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bset
1503758408
Может Црвена?
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BRO_football
1503781917
С такими запросами мог бы обратно в ЦСКА вернуться
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FERZZ
1503812633
Удачи тебе Зоран, спасибо за хорошие матчи в клубе!!!
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