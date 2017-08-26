Тошич не удивлен бомбардирскими успехами Щенникова

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич не удивлен успехами Георгия Щенникова в последних матчах. Он считает, что никакого особого рецепта у его игры нет. Российский защитник лишь внимательно слушает рекомендации тренера, выполняя их в игре.

Напомним, что в текущем сезоне Щенников дважды поражал ворота соперников в российской Премьер-лиге, а также забил один гол в Лиге чемпионов.

– В последнее время много говорилось о том, что Акинфееву удалось прервать серию матчей, в которых он пропускал мячи в Лиге чемпионов. Как считаете, сможет он отстоять на ноль уже в группе?

– Одна серия прервалась, зато началась другая – целых четыре сухих матча в еврокубке. И оборона, и он все сделают, чтобы продолжить радовать фанатов «сухарями». Но групповой этап – не квалификация, будет сложно.

– Однако в нападении у ЦСКА не всегда клеится – Чалов и Оланаре на двоих забили всего один мяч. Нужен ли армейцам новый форвард в преддверии еврокубка?

– Насколько я знаю, в ЦСКА усиленно занимаются поисками нападающего. Любой сильный игрок будете полезен для армейцев. В последнее время красно-синие не балуют дорогими трансферами. Но тот же Дзагоев может сыграть в нападении в крайнем случае. Да и не надо списывать со счетов Чалова да Оланаре. Плюс Щенников стал настоящим бомбардиром!

– За счет чего Щенникову удалось добиться такого прогресса в игре? Что с ним сделал Гончаренко?

– Лично я не удивлен его игрой. У него теперь немного отличается позиция. Раньше он выступал на позиции чистого защитника, а теперь фактически полузащитник, закрывающий всю бровку. Специально Жора ничего не делает, просто внимательно слушает тренера, где располагаться в том или ином моменте. Поэтому ему и удалось забить голы в нынешнем сезоне. Крайний хавбек должен уметь закрывать дальнюю штангу при атаке, и у него это получается.