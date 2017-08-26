Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тошич не удивлен бомбардирскими успехами Щенникова

26 августа 2017, 08:42
1

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич не удивлен успехами Георгия Щенникова в последних матчах. Он считает, что никакого особого рецепта у его игры нет. Российский защитник лишь внимательно слушает рекомендации тренера, выполняя их в игре.

Напомним, что в текущем сезоне Щенников дважды поражал ворота соперников в российской Премьер-лиге, а также забил один гол в Лиге чемпионов.

– В последнее время много говорилось о том, что Акинфееву удалось прервать серию матчей, в которых он пропускал мячи в Лиге чемпионов. Как считаете, сможет он отстоять на ноль уже в группе?

– Одна серия прервалась, зато началась другая – целых четыре сухих матча в еврокубке. И оборона, и он все сделают, чтобы продолжить радовать фанатов «сухарями». Но групповой этап – не квалификация, будет сложно.

– Однако в нападении у ЦСКА не всегда клеится – Чалов и Оланаре на двоих забили всего один мяч. Нужен ли армейцам новый форвард в преддверии еврокубка?

– Насколько я знаю, в ЦСКА усиленно занимаются поисками нападающего. Любой сильный игрок будете полезен для армейцев. В последнее время красно-синие не балуют дорогими трансферами. Но тот же Дзагоев может сыграть в нападении в крайнем случае. Да и не надо списывать со счетов Чалова да Оланаре. Плюс Щенников стал настоящим бомбардиром!

– За счет чего Щенникову удалось добиться такого прогресса в игре? Что с ним сделал Гончаренко?

– Лично я не удивлен его игрой. У него теперь немного отличается позиция. Раньше он выступал на позиции чистого защитника, а теперь фактически полузащитник, закрывающий всю бровку. Специально Жора ничего не делает, просто внимательно слушает тренера, где располагаться в том или ином моменте. Поэтому ему и удалось забить голы в нынешнем сезоне. Крайний хавбек должен уметь закрывать дальнюю штангу при атаке, и у него это получается.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь Щенников Георгий Дзагоев Алан Тошич Зоран Чалов Федор Оланаре Аарон
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
himik2-62
1503774591
а жора удивлён))))))
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
5
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
1
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
10
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
3
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
13
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Все новости
Все новости
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
Вчера, 13:48
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
12 августа
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+