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    Тошич: «Что на «Олд Траффорд», что в Москве между ЦСКА и «МЮ» будет настоящая бойня»

    Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич выразил мнение, что московский клуб способен побороться с «Манчестер Юнайтед» в групповом этапе Лиги чемпионов.

    Кроме «МЮ», армейцы в группе А сыграют против «Бенфики» и «Базеля».

    – ЦСКА по силам сыграть на равных с «Юнайтед» хотя бы в домашнем матче?

    – Сложно сказать. Соперник слишком сильный. ЦСКА может взять свое за счет огромного опыта. Братья Березуцкие, Игнашевич и Акинфеев с кем только уже не играли в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА. Эти ребята никого не боятся. Поэтому что на «Олд Траффорд», что в Москве будет настоящая бойня.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.08.2017 14:00
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 25 августа 2017, 18:38

      Надеюсь - не скотобойня.

      0
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 25 августа 2017, 18:03

      Битва будет на всех матчах в группе, однако.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 25 августа 2017, 18:03

      Да. Побьют сильно!!!

      2
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      Рейтинг: -242

      kauk 25 августа 2017, 17:41

      цска везде проиграет

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +245

      Остап Бендер 1927 25 августа 2017, 17:19

      ЦСКА будет биться.

      3
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      Рейтинг: +217

      Rivaldo88 25 августа 2017, 15:24

      Будет бойня за то, чтобы нанести хоть 1 удар по воротам МЮ..

      -1
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