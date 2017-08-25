Тошич: «Что на «Олд Траффорд», что в Москве между ЦСКА и «МЮ» будет настоящая бойня»

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич выразил мнение, что московский клуб способен побороться с «Манчестер Юнайтед» в групповом этапе Лиги чемпионов.

Кроме «МЮ», армейцы в группе А сыграют против «Бенфики» и «Базеля».

– ЦСКА по силам сыграть на равных с «Юнайтед» хотя бы в домашнем матче?

– Сложно сказать. Соперник слишком сильный. ЦСКА может взять свое за счет огромного опыта. Братья Березуцкие, Игнашевич и Акинфеев с кем только уже не играли в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА. Эти ребята никого не боятся. Поэтому что на «Олд Траффорд», что в Москве будет настоящая бойня.