«Челси» готов заплатить за Льоренте 15 миллионов

Если он на скамейку запасных, то я бы из АПЛ предпочел бы лучше Оказаки, Варди, Окака Чука, Уилсона, Афобе, Уэлбека, Габбиадини, Сигурдссона, Кэролла . . . ну уж не как ни Льоренте
Нападающий «Суонси» Фернандо Льоренте может перейти в «Челси». По информации источника, лондонский клуб готов заплатить за 32-летнего испанца 15 миллионов фунтов стерлингов.
Ранее игрок заявил, что зимой имел предложение от синих, однако не покинул действующую команду, чтобы помочь ей не вылететь из АПЛ.
В прошлом сезоне Льоренте провел за «Суонси» в АПЛ 32 матча, в которых забил 15 голов.