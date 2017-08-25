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    «Челси» готов заплатить за Льоренте 15 миллионов

    Нападающий «Суонси» Фернандо Льоренте может перейти в «Челси». По информации источника, лондонский клуб готов заплатить за 32-летнего испанца 15 миллионов фунтов стерлингов.

    Ранее игрок заявил, что зимой имел предложение от синих, однако не покинул действующую команду, чтобы помочь ей не вылететь из АПЛ.

    В прошлом сезоне Льоренте провел за «Суонси» в АПЛ 32 матча, в которых забил 15 голов.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    25.08.2017 13:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 26 августа 2017, 16:44

      Если он на скамейку запасных, то я бы из АПЛ предпочел бы лучше Оказаки, Варди, Окака Чука, Уилсона, Афобе, Уэлбека, Габбиадини, Сигурдссона, Кэролла . . . ну уж не как ни Льоренте

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      Рейтинг: +383

      Docentusa 26 августа 2017, 11:41

      всё может быть)))

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      Рейтинг: +106

      kos999 25 августа 2017, 15:10

      нападающий ещё то один нужен...

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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 25 августа 2017, 14:51

      ну такое

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