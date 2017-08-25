«Челси» готов заплатить за Льоренте 15 миллионов

Нападающий «Суонси» Фернандо Льоренте может перейти в «Челси». По информации источника, лондонский клуб готов заплатить за 32-летнего испанца 15 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее игрок заявил, что зимой имел предложение от синих, однако не покинул действующую команду, чтобы помочь ей не вылететь из АПЛ.

В прошлом сезоне Льоренте провел за «Суонси» в АПЛ 32 матча, в которых забил 15 голов.