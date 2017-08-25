«Барселона» и «Ювентус» не могут договориться по трансферу Гомеша

«Барселона» и «Ювентус» ведут переговоры по полузащитнику Андре Гомешу. Стороны не могут договориться по условиям сделки. Как сообщается, каталонцы хотели бы осуществить полноценный трансфер португальца или отдать в аренду игрока, но с обязательством выкупа, что не устраивает туринцев. Рыночная стоимость 24-летнего футболиста оценивается в 25 миллионов евро.

В минувшем сезоне Гомеш провел в чемпионате Испании 30 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.