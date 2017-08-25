Пуцко: «В «Спартаке» первая моя зарплата составила 500 рублей»

Бедненький! Уж лучше бы вспомнил о зарплате своей бабушки,которая радовалась, скорее всего, и 90 рублям, а если была в колхозе, то просто нарисованным у местного счетовода в засаленной тетрадке палочкам за трудодни. У меня бабушка проработала 38 лет сельской учительницей, родила десятерых детей, до взрослого возраста дожили пятеро, сейчас жив только мой 76-летний отец. Так вот,бабушка имела орден Трудового Красного Знамени, орден "Материнская Слава", кажется 3-й степени, медаль "За доблестный труд во время Великой Отечественной войны" и за все эти заслуги получила пенсию в 49 рублей с копейками. Только за несколько месяцев до смерти в 1983 году, она стала получать 132 рубля.А что такого сделал этот самый Пуцко, чтобы улучшить своё материальное положение? Пахал в поле или у станка, получил стоящее образование и работу? Сомневаюсь! Скорее всего, он уже лет 10 только мячик по огородам пинает и плачет.
Защитник «СКА-Хабаровск» Александр Пуцко поделился воспоминаниями от пребывания в системе «Спартака». Как отметил футболист, президент клуба Леонид Федун посещает раздевалку команды после важных матчей.
«Играя в «молодежке» и второй команде, не особо ощущал популярность. Но если попадаешь в главную команду «Спартака», тебя, конечно же, начинают узнавать в лицо многие, прежде незнакомые тебе люди.
Первый день зарплаты в «Спартаке»? В академии ее воспитанникам платят стипендию. Кажется, тогда это было 500 рублей. Купил шоколадок, зашел в «Мак».
Федун может приехать накануне старта сезона в Тарасовку, на базу. Еще он регулярно заходит после важных матчей в раздевалку команды, Обычно с командой владелец клуба общается после побед, но Федун может прийти к футболистам и после неудачной игры, стремясь подбодрить ребят», – заявил футболист.