Пуцко: «В «Спартаке» первая моя зарплата составила 500 рублей»

Защитник «СКА-Хабаровск» Александр Пуцко поделился воспоминаниями от пребывания в системе «Спартака». Как отметил футболист, президент клуба Леонид Федун посещает раздевалку команды после важных матчей.

«Играя в «молодежке» и второй команде, не особо ощущал популярность. Но если попадаешь в главную команду «Спартака», тебя, конечно же, начинают узнавать в лицо многие, прежде незнакомые тебе люди.

Первый день зарплаты в «Спартаке»? В академии ее воспитанникам платят стипендию. Кажется, тогда это было 500 рублей. Купил шоколадок, зашел в «Мак».

Федун может приехать накануне старта сезона в Тарасовку, на базу. Еще он регулярно заходит после важных матчей в раздевалку команды, Обычно с командой владелец клуба общается после побед, но Федун может прийти к футболистам и после неудачной игры, стремясь подбодрить ребят», – заявил футболист.