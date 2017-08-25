Источник: «Аякс» отказался продавать 19-летнего Дольберга в «Монако» за 50 миллионов

Теперь все будут ставить неимоверные ценники за игроков,такими темпами нужно будет вводить трансферный лимит,сколько можно потратить на приобретение игроков,так как ффп не работает
«Аякс» не намерен продавать форварда Каспера Дольберга. Как сообщается, 19-летнего футболиста пытался приобрести «Монако». Французский клуб был готов заплатить за датчанина 50 миллионов евро, но получил отказ, сообщает Telesport.
В минувшем сезоне форвард провел в чемпионате Голландии 29 матчей, в которых забил 16 голов и отдал шесть 6 результативных передач.