Источник: «Аякс» отказался продавать 19-летнего Дольберга в «Монако» за 50 миллионов

«Аякс» не намерен продавать форварда Каспера Дольберга. Как сообщается, 19-летнего футболиста пытался приобрести «Монако». Французский клуб был готов заплатить за датчанина 50 миллионов евро, но получил отказ, сообщает Telesport.

В минувшем сезоне форвард провел в чемпионате Голландии 29 матчей, в которых забил 16 голов и отдал шесть 6 результативных передач.