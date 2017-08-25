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    Источник: «Аякс» отказался продавать 19-летнего Дольберга в «Монако» за 50 миллионов

    «Аякс» не намерен продавать форварда Каспера Дольберга. Как сообщается, 19-летнего футболиста пытался приобрести «Монако». Французский клуб был готов заплатить за датчанина 50 миллионов евро, но получил отказ, сообщает Telesport.

    В минувшем сезоне форвард провел в чемпионате Голландии 29 матчей, в которых забил 16 голов и отдал шесть 6 результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.08.2017 09:57
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 25 августа 2017, 10:55

      Теперь все будут ставить неимоверные ценники за игроков,такими темпами нужно будет вводить трансферный лимит,сколько можно потратить на приобретение игроков,так как ффп не работает

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 25 августа 2017, 10:31

      Спасибо Неймару за приближающийся коллапс трансферного рынка.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +139

      Антон Л 25 августа 2017, 10:03

      Что за цены такие!
      50 миллионов за 19-летнего паренька!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Антон Л 25 августа 2017, 10:30

      Если ты о цифра тебе 180 за 18 летнего не смущают ?

      0
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      Рейтинг: +139

      Антон Л > ItalianFootball 25 августа 2017, 16:53

      Не смущают. Я в прострации от таких цен! ))

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Антон Л 26 августа 2017, 10:12

      Вот и от полтинника не смущайся)

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