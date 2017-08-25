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    Источник: «Ростов» проявляет интерес к хавбеку «Астаны» Мужикову

    Полузащитник «Астаны» Серикжан Мужиков может в летнее трансферное окно перебраться в Россию. К 28-летнему футболисту проявляет предметный интерес «Ростов», утверждает Kazfootball. Условия возможной сделки не уточняются.

    В нынешнем сезоне хавбек провел в чемпионате Казахстана 22 матча, в которых забил четыре гола. «Ростов» после семи сыгранных матчей занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.08.2017 06:48
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 26 августа 2017, 01:30

      Игрок довольно не плохо играет за Астану как во внутреннем первенстве так и в Европе,последний из его голов был как раз Селтику,для Ростова это будет не плохое усиление.

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес 25 августа 2017, 10:16

      вместо дядюна?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh > спанчес 25 августа 2017, 11:01

      В помощь Дядюну.

      1
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      Рейтинг: +43

      iordan137 25 августа 2017, 10:15

      В самую точку.Одним словом, МУЖИКИ!

      2
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 25 августа 2017, 09:15

      Мужиков для мужиков

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 25 августа 2017, 09:04

      Как пиар ход вполне себе даже ничего ))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +365

      Бардюр 25 августа 2017, 08:22

      В ЦСКА на просмотре Меринов, Спартак интересуется Пятаковым, Зенит купил Бомжевского.

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      Рейтинг: +915

      спанчес > Бардюр 25 августа 2017, 10:16

      ха ха ха

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Бардюр 25 августа 2017, 18:47

      Насчёт Зенита.А Бакланова забыли?

      0
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