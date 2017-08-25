Источник: «Ростов» проявляет интерес к хавбеку «Астаны» Мужикову

Полузащитник «Астаны» Серикжан Мужиков может в летнее трансферное окно перебраться в Россию. К 28-летнему футболисту проявляет предметный интерес «Ростов», утверждает Kazfootball. Условия возможной сделки не уточняются.

В нынешнем сезоне хавбек провел в чемпионате Казахстана 22 матча, в которых забил четыре гола. «Ростов» после семи сыгранных матчей занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.