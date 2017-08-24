Глушаков считает, что «Спартак» займет первое место в группе с «Ливерпулем», «Севильей» и «Марибором»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов выразил мнение, что московский клуб займет первое место в группе Е.

«Как начнем, так и закончим!» – написал Глушаков в твиттере.

Напомним, в квартете Е красно-белые сыграют против «Севильи», «Ливерпуля» и «Марибора».

twit text — Denis Glushakov (@DGlushakov8) 24 августа 2017 г.

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