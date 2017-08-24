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    Глушаков считает, что «Спартак» займет первое место в группе с «Ливерпулем», «Севильей» и «Марибором»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов выразил мнение, что московский клуб займет первое место в группе Е.

    «Как начнем, так и закончим!» – написал Глушаков в твиттере.

    Напомним, в квартете Е красно-белые сыграют против «Севильи», «Ливерпуля» и «Марибора».

    ЦСКА и «Спартак» узнали соперников по Лиге чемпионов. Шансы есть?

    Источник: Twitter

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    24.08.2017 22:36
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    Комментарии69
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      Рейтинг: +10

      Саша Горцев 26 августа 2017, 16:15

      Даже если вдруг и выйдем из группы, то дальше уже не пройдем...., а вот в ЛЕ если попадем, то при удачной жеребьевке можно пройти и до 1/4..., а там-" чем черт не шутит"))))

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      Рейтинг: +10

      Саша Горцев 26 августа 2017, 16:06

      Займем третье место уже будет хорошо !!! В ЛЧ нам еще рановато играть, вот ЛЕ-это допустимо

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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 25 августа 2017, 23:02

      А что должен говорить Глушаков - "мы сдаемсу!" Оптимизм не худшее человеческое качество.

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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 25 августа 2017, 22:36

      Посмотрим как начнёте. А то если как в чемпионате , то тогда даже куры смеяться будут , не говоря уже о "доброжелателях".

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      Рейтинг: +184

      cord-76 25 августа 2017, 18:53

      Он О...л совсем от наглости

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 25 августа 2017, 16:08

      Для дениски прошлый сезон не закончился. У него дома даже кровать в виде пьедестала. И спит он на первом месте

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      Рейтинг: +24996

      bset 25 августа 2017, 16:03

      В чемпионате уже начали с 10-го места.

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 25 августа 2017, 13:10

      ..Как начнем ,так и закончим,,
      Когда говоришь ,что думаешь,
      думай что говоришь...:0)

      2
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      Рейтинг: +238

      spar57 25 августа 2017, 13:09

      Не думаю, что Денис прав. Хорошим результатом будет 3 место и выход в ЛЕ.

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      Рейтинг: +234

      Zenitovec1990 25 августа 2017, 11:30

      Помойму нужно смотреть правде в глаза, Ливерпуль и Севилья сильнее

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