Мор может сменить дортмундскую «Боруссию» на «Бетис»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эмре Мор может продолжить карьеру в Испании. Как сообщается, к 20-летнему футболисту проявляет интерес «Бетис». Мор имел вариант перехода в «Интер». Но как отметил агент нападающего, итальянский клуб хотел включить в контракт с игроком сумму отступных в 80 миллионов евро, что не устроило футболиста.

В минувшем сезоне Мор провел в чемпионате Германии 12 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.