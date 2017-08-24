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    Мор может сменить дортмундскую «Боруссию» на «Бетис»

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Эмре Мор может продолжить карьеру в Испании. Как сообщается, к 20-летнему футболисту проявляет интерес «Бетис». Мор имел вариант перехода в «Интер». Но как отметил агент нападающего, итальянский клуб хотел включить в контракт с игроком сумму отступных в 80 миллионов евро, что не устроило футболиста.

    В минувшем сезоне Мор провел в чемпионате Германии 12 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

    Источник: Football Espana

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    24.08.2017 14:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 24 августа 2017, 17:48

      А смысл ? Если бы речь шла об атлетико, Севильи, вильяреале , но Бетис это дно.

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 24 августа 2017, 15:53

      Хороший футболист

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