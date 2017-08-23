Бышовец не сомневается в победе ЦСКА над «Янг Бойзом»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от ответного матча четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов между московским ЦСКА и швейцарским «Янг Бойзом» (первая встреча – 1:0). У специалиста нет сомнений в победе красно-синих.

«В первом матче не мог себе представить, что ЦСКА не добьется желаемого результата. Этот оптимизм у меня остается. Немного смущает количество моментов у ворот армейцев в первой игре. Да и в атаке в последних матчах все не очень хорошо.

Думаю, ЦСКА продолжит везти так же, как в первом матче. Удачу нужно еще склонить в свою сторону. В Швейцарии армейцам это удалось засчет уверенности в себе. Конечно, судьбу матча решила невынужденная ошибка, но ЦСКА играл на конкретный счет и продолжит это делать сегодня. Поэтому мне кажется, что победа ЦСКА не вызывает сомнений», – говорит Бышовец.

Встреча на «ВЭБ Арене» начнется 23 августа в 21:45 по Москве. «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию матча.