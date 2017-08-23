Бышовец не сомневается в победе ЦСКА над «Янг Бойзом»

Блин.....Если у него победа не вызывает сомнений,то можно смело ставить на проигрыш,он тот ещё эксперт
Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от ответного матча четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов между московским ЦСКА и швейцарским «Янг Бойзом» (первая встреча – 1:0). У специалиста нет сомнений в победе красно-синих.
«В первом матче не мог себе представить, что ЦСКА не добьется желаемого результата. Этот оптимизм у меня остается. Немного смущает количество моментов у ворот армейцев в первой игре. Да и в атаке в последних матчах все не очень хорошо.
Думаю, ЦСКА продолжит везти так же, как в первом матче. Удачу нужно еще склонить в свою сторону. В Швейцарии армейцам это удалось засчет уверенности в себе. Конечно, судьбу матча решила невынужденная ошибка, но ЦСКА играл на конкретный счет и продолжит это делать сегодня. Поэтому мне кажется, что победа ЦСКА не вызывает сомнений», – говорит Бышовец.
Встреча на «ВЭБ Арене» начнется 23 августа в 21:45 по Москве. «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию матча.