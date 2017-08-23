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    Бышовец не сомневается в победе ЦСКА над «Янг Бойзом»

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от ответного матча четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов между московским ЦСКА и швейцарским «Янг Бойзом» (первая встреча – 1:0). У специалиста нет сомнений в победе красно-синих.

    «В первом матче не мог себе представить, что ЦСКА не добьется желаемого результата. Этот оптимизм у меня остается. Немного смущает количество моментов у ворот армейцев в первой игре. Да и в атаке в последних матчах все не очень хорошо.

    Думаю, ЦСКА продолжит везти так же, как в первом матче. Удачу нужно еще склонить в свою сторону. В Швейцарии армейцам это удалось засчет уверенности в себе. Конечно, судьбу матча решила невынужденная ошибка, но ЦСКА играл на конкретный счет и продолжит это делать сегодня. Поэтому мне кажется, что победа ЦСКА не вызывает сомнений», – говорит Бышовец.

    Встреча на «ВЭБ Арене» начнется 23 августа в 21:45 по Москве. «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию матча.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.08.2017 17:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +320

      T 72 23 августа 2017, 18:11

      Блин.....Если у него победа не вызывает сомнений,то можно смело ставить на проигрыш,он тот ещё эксперт

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