Фурсенко: «Ригони идеально подходит «Зениту»

Президент Санкт-петербургского «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал приобретение своим клубом уже бывшего полузащитника аргентинского «Индепендьенте» Эмилиано Ригони. По словам функционера, южноамериканец сможет играть на разных позициях.

«Это сильный игрок, который одинаково играет и правой, и левой ногой. Нам нужен был левый вингер, а Ригони может сыграть и там, и еще на трех позициях, он абсолютно подходящий нам игрок. Он универсальный, очень быстрый, с очень сильным ударом, является идеальным футболистом, чтобы играть в разных местах», – заявил Фурсенко.

Ригони стал пятым аргентинцем в составе клуба с берегов Невы.