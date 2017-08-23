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    Фурсенко: «Ригони идеально подходит «Зениту»

    Президент Санкт-петербургского «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал приобретение своим клубом уже бывшего полузащитника аргентинского «Индепендьенте» Эмилиано Ригони. По словам функционера, южноамериканец сможет играть на разных позициях.

    «Это сильный игрок, который одинаково играет и правой, и левой ногой. Нам нужен был левый вингер, а Ригони может сыграть и там, и еще на трех позициях, он абсолютно подходящий нам игрок. Он универсальный, очень быстрый, с очень сильным ударом, является идеальным футболистом, чтобы играть в разных местах», – заявил Фурсенко.

    Ригони стал пятым аргентинцем в составе клуба с берегов Невы.

    Источник: ТАСС

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    23.08.2017 16:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 23 августа 2017, 16:24

      Будет интересно на него посмотреть

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