Фурсенко: «Месси и Агуэро «Зенит» покупать не планирует»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко отметил, что аргентинцы неплохо адаптируются в России. Также руководитель подчеркнул, что они подходят под очень быстрый футбол, который проповедует главный тренер петербуржцев Роберто Манчини.

В это трансферное окно состав сине-бело-голубых уже пополнили четыре футболиста из Аргентины: защитник Эмануэль Маммана, полузащитники Леандро Паредес и Матиас Краневиттер, а также нападающий Себастьян Дриусси. Также в ближайшее время к «Зениту» должен присоединиться еще один аргентинец – хавбек «Индепендьенте» Эмилиано Ригони.

«Это люди, которые друг друга хорошо знают и понимают. «Барселона», к примеру, очень хорошая команда, потому что футболисты с детства почти все играли друг с другом. Здесь история не совсем такая, но близкая. Взаимопонимание и на поле, и в раздевалке очень неплохое. Аргентинцы лучше адаптируются, чем бразильцы, в силу климатических особенностей Аргентины. Они очень техничные и быстрые, активные, я бы даже сказал. А Манчини проповедует именно такой футбол – очень быстрый.

Кроме того, одна из наших основных задач – чтобы наши игроки находились в такой элитной футбольной среде, чтобы они могли выступить достойно на чемпионате мира 2018 года.

Не думает ли также «Зенит» о приобретении Лионеля Месси и Серхио Агуэро? Нет, у нас таких планов нет.

По Ригони пока говорить не о чем, потому что ничего не подписано», – сказал Фурсенко.