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    Фурсенко: «Месси и Агуэро «Зенит» покупать не планирует»

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко отметил, что аргентинцы неплохо адаптируются в России. Также руководитель подчеркнул, что они подходят под очень быстрый футбол, который проповедует главный тренер петербуржцев Роберто Манчини.

    В это трансферное окно состав сине-бело-голубых уже пополнили четыре футболиста из Аргентины: защитник Эмануэль Маммана, полузащитники Леандро Паредес и Матиас Краневиттер, а также нападающий Себастьян Дриусси. Также в ближайшее время к «Зениту» должен присоединиться еще один аргентинец – хавбек «Индепендьенте» Эмилиано Ригони.

    «Это люди, которые друг друга хорошо знают и понимают. «Барселона», к примеру, очень хорошая команда, потому что футболисты с детства почти все играли друг с другом. Здесь история не совсем такая, но близкая. Взаимопонимание и на поле, и в раздевалке очень неплохое. Аргентинцы лучше адаптируются, чем бразильцы, в силу климатических особенностей Аргентины. Они очень техничные и быстрые, активные, я бы даже сказал. А Манчини проповедует именно такой футбол – очень быстрый.

    Кроме того, одна из наших основных задач – чтобы наши игроки находились в такой элитной футбольной среде, чтобы они могли выступить достойно на чемпионате мира 2018 года.

    Не думает ли также «Зенит» о приобретении Лионеля Месси и Серхио Агуэро? Нет, у нас таких планов нет.

    По Ригони пока говорить не о чем, потому что ничего не подписано», – сказал Фурсенко.

    Источник: Р-Спорт

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    22.08.2017 18:51
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 23 августа 2017, 09:27

      Смешно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 23 августа 2017, 02:47

      я б сказал так месси и агуеро в зенит не планируют переходить

      0
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    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 22 августа 2017, 23:05

      А мы так рассчитывали(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67292

      portero 22 августа 2017, 22:25

      Это неправильно Месси и Агуэро аргентинцы ! значит Зениту он нужен надо купить!

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 22 августа 2017, 21:34

      Можно попробывать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 22 августа 2017, 20:55

      Далбоеб

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 22 августа 2017, 20:53

      блин, а так надеялся что купит :(

      0
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      Рейтинг: +106

      kos999 22 августа 2017, 20:26

      И это говорит бывший министр образования, который кормлется газпром!

      0
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      ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 > kos999 22 августа 2017, 21:40

      Министр образования его брат ))

      2
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      Рейтинг: +2

      Hazar1950 22 августа 2017, 20:23

      В бюджете России деньги на вас найдутся. Заодно и Роналду берите.

      1
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      Рейтинг: +93

      Palev0 22 августа 2017, 20:22

      По мне так достойное решение поделить состав на две национальности получается что и волки сыты и овцы целы.

      -1
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