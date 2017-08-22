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Фурсенко: «Месси и Агуэро «Зенит» покупать не планирует»

22 августа 2017, 18:51
26

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко отметил, что аргентинцы неплохо адаптируются в России. Также руководитель подчеркнул, что они подходят под очень быстрый футбол, который проповедует главный тренер петербуржцев Роберто Манчини.

В это трансферное окно состав сине-бело-голубых уже пополнили четыре футболиста из Аргентины: защитник Эмануэль Маммана, полузащитники Леандро Паредес и Матиас Краневиттер, а также нападающий Себастьян Дриусси. Также в ближайшее время к «Зениту» должен присоединиться еще один аргентинец – хавбек «Индепендьенте» Эмилиано Ригони.

«Это люди, которые друг друга хорошо знают и понимают. «Барселона», к примеру, очень хорошая команда, потому что футболисты с детства почти все играли друг с другом. Здесь история не совсем такая, но близкая. Взаимопонимание и на поле, и в раздевалке очень неплохое. Аргентинцы лучше адаптируются, чем бразильцы, в силу климатических особенностей Аргентины. Они очень техничные и быстрые, активные, я бы даже сказал. А Манчини проповедует именно такой футбол – очень быстрый.

Кроме того, одна из наших основных задач – чтобы наши игроки находились в такой элитной футбольной среде, чтобы они могли выступить достойно на чемпионате мира 2018 года.

Не думает ли также «Зенит» о приобретении Лионеля Месси и Серхио Агуэро? Нет, у нас таких планов нет.

По Ригони пока говорить не о чем, потому что ничего не подписано», – сказал Фурсенко.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит Барселона Манчестер Сити Месси Лионель Агуэро Серхио Фурсенко Сергей
Комментарии (26)
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huntelaar25
1503417205
конечно, если только всю команду продать. Все равно денег не хватит)
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oyabun
1503417803
Да, ладно! У Газпрома полно денег. Почему бы не прикупить и Месси вдобавок? У нас же в стране всё замечательно уже. Полное благополучие и достаток. Денег кроме как на футболистов пачками девать уже некуда.
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андрей андреев
1503417947
А почему бы и не приобрести Лионеля Месси и Серхио Агуэро. Впишите нам в квитанции ещё по 500 рублей и порядок.
Ответить
nik55
1503418078
газпром банкрот-----Зенит исчез
Ответить
Raydert1
1503418784
а чё так.
Ответить
paracetamol
1503419213
Скоро Дриусси по цене Агуэро будем продавать. Вот что надо было ответить лохам.
Ответить
insider_retro
1503420880
Нельзя не признать, что доводы выглядят со слов Фурсенко аргументировано, продумано и на перспективу!!... Если без предвзятостей к его ранним выступлениям... Даже о комфортной среде для наших игроков подумал... Как такое не приветствовать?!!... "Чем слабей доводы, тем крепче позиция...." (Станислав Ежи Лец)
Ответить
Hazar1950
1503422598
В бюджете России деньги на вас найдутся. Заодно и Роналду берите.
Ответить
kos999
1503422812
И это говорит бывший министр образования, который кормлется газпром!
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abhvfdtcn
1503424545
Далбоеб
Ответить
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