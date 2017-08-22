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Игонин не видит места в «Зените» для Нобоа

22 августа 2017, 11:02
9

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Алексей Игонин считает, что Кристиан Нобоа должен покинуть сине-бело-голубых, учитывая его возраст и иностранное гражданство. Он может быть отдан в аренду «Рубину».

– Говорят, «Зенит» может отдать в аренду «Рубину» Нобоа, Ерохина и Полоза. Кто из троих выглядит первым кандидатом на уход?

– Нобоа. Это заслуженный футболист, но пока не понятно, что должно случиться, чтобы он регулярно играл. Хотелось бы иметь молодого заряженного иностранца в основе, а под ним нашего молодого игрока, который мог бы учиться и расти на примере легионера и подменять его при необходимости. Когда между ними оказывается опытный футболист с именем, это только добавляет головной боли тренеру.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Игонин Алексей Нобоа Кристиан Полоз Дмитрий Ерохин Александр
Комментарии (9)
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Павел Амурский
1503389927
Обратно его надо вернуть.
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Asbjorn
1503390831
Вообще непонятно,зачем его брали,что бы потом купить кучу полузащитников,а он сидел бы на лавке?такое ощущение,что просто брали скопом всех,что бы конкурентам не достались
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Sasha1086
1503394989
Если выйдем в групповой этап ЛЕ, сгодиться для ротации в премьер-лиге
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vgarakh
1503397254
Его и других брали, что бы убить Ростов, как конкурента, но задумка не вышла.
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paracetamol
1503397517
Глупости не надо говорить. Нужна подмена основным, Ерохин в основе, Полоз подползает к основе, а Нобоа пока никто еще не проверял толком. Работать на до с игроками, а не по арендам их рассовывать!
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momwig_
1503398133
Его и Манчини походу не видит. Но это проблемы Нобоа. На что он, средний по меркам РФПЛ игрок без правильного паспорта рассчитывал, переходя в Зенит в период накачки баблом - загадка.
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El_Chori
1503418595
Не сильна разница между ним и Хави Гарсией, так что возвращайте товар на родину)
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