Игонин не видит места в «Зените» для Нобоа

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Алексей Игонин считает, что Кристиан Нобоа должен покинуть сине-бело-голубых, учитывая его возраст и иностранное гражданство. Он может быть отдан в аренду «Рубину».

– Говорят, «Зенит» может отдать в аренду «Рубину» Нобоа, Ерохина и Полоза. Кто из троих выглядит первым кандидатом на уход?

– Нобоа. Это заслуженный футболист, но пока не понятно, что должно случиться, чтобы он регулярно играл. Хотелось бы иметь молодого заряженного иностранца в основе, а под ним нашего молодого игрока, который мог бы учиться и расти на примере легионера и подменять его при необходимости. Когда между ними оказывается опытный футболист с именем, это только добавляет головной боли тренеру.