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    Игонин не видит места в «Зените» для Нобоа

    Бывший футболист сборной России и «Зенита» Алексей Игонин считает, что Кристиан Нобоа должен покинуть сине-бело-голубых, учитывая его возраст и иностранное гражданство. Он может быть отдан в аренду «Рубину».

    – Говорят, «Зенит» может отдать в аренду «Рубину» Нобоа, Ерохина и Полоза. Кто из троих выглядит первым кандидатом на уход?

    – Нобоа. Это заслуженный футболист, но пока не понятно, что должно случиться, чтобы он регулярно играл. Хотелось бы иметь молодого заряженного иностранца в основе, а под ним нашего молодого игрока, который мог бы учиться и расти на примере легионера и подменять его при необходимости. Когда между ними оказывается опытный футболист с именем, это только добавляет головной боли тренеру.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.08.2017 11:02
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 22 августа 2017, 19:16

      Не сильна разница между ним и Хави Гарсией, так что возвращайте товар на родину)

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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 22 августа 2017, 13:35

      Его и Манчини походу не видит. Но это проблемы Нобоа. На что он, средний по меркам РФПЛ игрок без правильного паспорта рассчитывал, переходя в Зенит в период накачки баблом - загадка.

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      Рейтинг: +17750

      paracetamol 22 августа 2017, 13:25

      Глупости не надо говорить. Нужна подмена основным, Ерохин в основе, Полоз подползает к основе, а Нобоа пока никто еще не проверял толком. Работать на до с игроками, а не по арендам их рассовывать!

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 22 августа 2017, 13:20

      Его и других брали, что бы убить Ростов, как конкурента, но задумка не вышла.

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      Рейтинг: +115

      Sasha1086 22 августа 2017, 12:43

      Если выйдем в групповой этап ЛЕ, сгодиться для ротации в премьер-лиге

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 22 августа 2017, 11:33

      Вообще непонятно,зачем его брали,что бы потом купить кучу полузащитников,а он сидел бы на лавке?такое ощущение,что просто брали скопом всех,что бы конкурентам не достались

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      Рейтинг: +313

      38 попугаев > Asbjorn 22 августа 2017, 12:02

      Его бесплатно взяли и если не ошибаюсь, до прихода Манчини.А ему он оказался не нужен.Отдавать надо его, чего гнобить на скамье

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      Рейтинг: +2336

      den161 > 38 попугаев 22 августа 2017, 16:11

      нет, нобоа сам говорил что его лично манчини приглашал. а бесплатно да. И зп у криса 3ляма....за лавку)))

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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 22 августа 2017, 11:18

      Обратно его надо вернуть.

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