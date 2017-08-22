«Тоттенхэм» заплатит 25 миллионов за трансфер Орье

Защитник «ПСЖ» Серж Орье продолжает находиться в трансферных интересах «Тоттенхэма». Лондонский клуб готов выплатить за трансфер 24-летнего ивуарийца более 25 миллионов евро. Сейчас клубы готовы вступить в переговоры, чтобы уладить все нюансы сделки.

Известно, что в английском клубе рассматривает Орье в качестве замены Кайлу Уокеру, который перебрался этим летом в «Манчестер Сити». Осложнить переход может криминальное прошлое футболиста – у него есть действующий запрет на пересечение границы Великобритании из-за двухмесячного условного заключения за нападение на полицейского.