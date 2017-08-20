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    ФНЛ. «Ротор-Волгоград» и «Спартак-2» забили четыре гола

    В матче 9-го тура первенства ФНЛ «Спартак-2» и «Ротор-Волгоград» сыграли вничью – 2:2. Дублем в составе московского клуба отметился Владислав Пантелеев.

    После данного результата московский клуб набрал 14 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблицы. Волгоградцы расположились в зоне вылета.

    Первенство ФНЛ. 9-й тур

    Спартак-2 (Москва) – Ротор-Волгоград – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Сидоричев, 14; 1:1 – Пантелеев, 26; 1:2 – Дранников, 73; 2:2 – Пантелеев, 76.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.08.2017 18:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9

      Vegves 21 августа 2017, 20:25

      Ждем домашних игр. Поддержка команде гарантированная.




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