ФНЛ. «Ротор-Волгоград» и «Спартак-2» забили четыре гола

В матче 9-го тура первенства ФНЛ «Спартак-2» и «Ротор-Волгоград» сыграли вничью – 2:2. Дублем в составе московского клуба отметился Владислав Пантелеев.

После данного результата московский клуб набрал 14 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблицы. Волгоградцы расположились в зоне вылета.

Первенство ФНЛ. 9-й тур

Спартак-2 (Москва) – Ротор-Волгоград – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Сидоричев, 14; 1:1 – Пантелеев, 26; 1:2 – Дранников, 73; 2:2 – Пантелеев, 76.

Календарь ФНЛ

Турнирная таблица ФНЛ