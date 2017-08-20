Источник: «Спартак» согласен продать Таски в «Трабзонспор»

Защитник «Спартака» Сердар Таски может успеть перейти в «Трабзонспор» до закрытия летнего трансферного окна. Московский клуб готов продать 30-летнего футболиста, если найдет ему замену, сообщает Sporx.

По данным источника, сам Таски уже согласовал личный контракт с «Трабзонспором». Предполагается, что сделка по защитнику будет оценена в 1,7 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Таски провел в чемпионате России три матча, в которых отдал одну результативную передачу.