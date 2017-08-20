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    Источник: «Спартак» согласен продать Таски в «Трабзонспор»

    Защитник «Спартака» Сердар Таски может успеть перейти в «Трабзонспор» до закрытия летнего трансферного окна. Московский клуб готов продать 30-летнего футболиста, если найдет ему замену, сообщает Sporx.

    По данным источника, сам Таски уже согласовал личный контракт с «Трабзонспором». Предполагается, что сделка по защитнику будет оценена в 1,7 миллиона евро.

    В нынешнем сезоне Таски провел в чемпионате России три матча, в которых отдал одну результативную передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.08.2017 09:09
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 20 августа 2017, 13:54

      смешная цена для такого игрока турки все хотят задарма покупать

      1
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 20 августа 2017, 12:23

      Комбарова им в гарем, можно задаром даже. Команда всё равно от этого здорово усилится.

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 20 августа 2017, 12:16

      правильно нах, а камбарика в центр...

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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > piligrim1986 20 августа 2017, 12:23

      Какой на хрен центр? На кол!!!!

      1
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      Рейтинг: +752

      апоголлл > Супермачо 20 августа 2017, 12:33

      да ты что!,а вдруг понравиться)))

      0
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 20 августа 2017, 11:53

      Где трансферы, Спартак??????? Что за хрень творится?!

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 20 августа 2017, 11:04

      Вопрос, а где новый центральный защитник? Кто будет охранять проходной двор? Пугают что-то такие новости, играть некому,еще и продают защитника!

      5
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      Рейтинг: +752

      апоголлл > Опорник84 20 августа 2017, 12:35

      вопросов много,а ответов нуль.

      0
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      Рейтинг: +305

      Bobafett 20 августа 2017, 10:03

      Пусть идет

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      Рейтинг: +1309

      Manilov 20 августа 2017, 09:45

      Ну если согласен продать, стало быть кто то точно будет на замену. Вопрос лишь - какого качества?

      1
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      Рейтинг: +460

      зенит ничто > Manilov 20 августа 2017, 11:10

      наверное такого же качества!лучше к нам уже не идут!

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