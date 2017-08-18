Азар пропустит матч против «Тоттенхэма» из-за перелома лодыжки

Полузащитник «Челси» Эден Азар не сыграет в матче чемпионате Англии против «Тоттенхэма». Об этом сообщила пресс-служба синих.

В июне 26-летний Азара сломал лодыжку на тренировке сборной Бельгии. Согласно прогнозам врачей, восстановление хавбека займет до восьми недель.

В минувшем сезоне Премьер-лиги бельгиец забил 16 мячей в 36-ти матчах. Команда Антонио Конте выиграла трофей.

Матч на «Уайт Харт Лэйн» состоится 20 августа.