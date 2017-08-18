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    Азар пропустит матч против «Тоттенхэма» из-за перелома лодыжки

    Полузащитник «Челси» Эден Азар не сыграет в матче чемпионате Англии против «Тоттенхэма». Об этом сообщила пресс-служба синих.

    В июне 26-летний Азара сломал лодыжку на тренировке сборной Бельгии. Согласно прогнозам врачей, восстановление хавбека займет до восьми недель.

    В минувшем сезоне Премьер-лиги бельгиец забил 16 мячей в 36-ти матчах. Команда Антонио Конте выиграла трофей.

    Матч на «Уайт Харт Лэйн» состоится 20 августа.

    Источник: ФК «Челси»

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    18.08.2017 16:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 18 августа 2017, 19:12

      Хорошо , если в конце сентября выйдет на поле . Лодыжка - это не мизинец на левой руке .

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