Фарфан рад возвращению в сборную Перу

Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан рад, что получил вызов в сборную Перу.

«Возвращение в сборную Перу для меня очень важное событие. У меня были травмы в течение полутора лет, которые, к сожалению, помешали мне тренироваться и выступать на международном уровне, из-за чего я очень сильно переживал. Теперь это в прошлом. Вызов в сборную еще раз доказывает, что я работаю, тренируюсь и двигаюсь в правильном направлении.

Главный тренер «Локомотива», тренерский штаб, мои партнеры по команде сделали огромный вклад в мое возвращение в сборную. Я очень благодарен всем им, и сделаю все возможное, чтобы играть за свой клуб на максимуме. Надеюсь, это поможет мне вызываться в сборную и в дальнейшем», – заявил Фарфан.

Напомним, что 32-летний футболист не вызывался в сборную Перу с марта 2016 года. Он может сыграть в матчах отборочного цикла чемпионату мира-2018 с командами Боливии и Эквадора.