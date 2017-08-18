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    Фарфан рад возвращению в сборную Перу

    Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан рад, что получил вызов в сборную Перу.

    «Возвращение в сборную Перу для меня очень важное событие. У меня были травмы в течение полутора лет, которые, к сожалению, помешали мне тренироваться и выступать на международном уровне, из-за чего я очень сильно переживал. Теперь это в прошлом. Вызов в сборную еще раз доказывает, что я работаю, тренируюсь и двигаюсь в правильном направлении.

    Главный тренер «Локомотива», тренерский штаб, мои партнеры по команде сделали огромный вклад в мое возвращение в сборную. Я очень благодарен всем им, и сделаю все возможное, чтобы играть за свой клуб на максимуме. Надеюсь, это поможет мне вызываться в сборную и в дальнейшем», – заявил Фарфан.

    Напомним, что 32-летний футболист не вызывался в сборную Перу с марта 2016 года. Он может сыграть в матчах отборочного цикла чемпионату мира-2018 с командами Боливии и Эквадора.

    Источник: ТАСС

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    18.08.2017 10:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17749

      paracetamol 18 августа 2017, 12:09

      Фарфан хороший футболер, мне нравится. Без него Локо 2 раза очки потерял.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 18 августа 2017, 11:28

      Прогресс на лицо

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1894

      lek! 18 августа 2017, 11:00

      РПЛ делает вещи ))

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