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    Чорлука попросил Самедова помочь Пашаличу в «Спартаке»

    Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал о том, что попросил Александра Самедова помочь освоиться в «Спартаке» своему соотечественнику Марио Пашаличу.

    «Мы встретились с Пашаличем сразу после его приезда в Россию, поговорили с ним за ужином. Я сказал ему, что он перешел в большой, великий клуб. Также я позвонил Александру Самедову и попросил его, чтобы он помог Марио освоиться, если у него будут какие-нибудь вопросы.

    Марио – хороший игрок. Думаю, у него все получится.

    Предстоящий матч мы с Пашаличем не обсуждали», – рассказал Чорлука.

    Матч седьмого тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Локомотив» состоится в субботу, 19 августа, в 17:30 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

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    18.08.2017 10:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 18 августа 2017, 12:59

      Пашалич действительно интересный футболист, но как у него всё получится в РФПЛ, сказать пока сложно. Игр через пять-шесть станет более-менее ясно. Если он, конечно, на лавке запасных не окажется к тому времени.

      1
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      Рейтинг: +78

      229728905 18 августа 2017, 12:19

      Хорваты помогают друг другу. Молодцы.

      5
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 18 августа 2017, 11:57

      Пашалич хорошо сыграл с цска!!!

      3
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 18 августа 2017, 11:38

      а Чорлука попросил Пашалича помогать Самедову не теряться на поле)))

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