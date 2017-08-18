Чорлука попросил Самедова помочь Пашаличу в «Спартаке»

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал о том, что попросил Александра Самедова помочь освоиться в «Спартаке» своему соотечественнику Марио Пашаличу.

«Мы встретились с Пашаличем сразу после его приезда в Россию, поговорили с ним за ужином. Я сказал ему, что он перешел в большой, великий клуб. Также я позвонил Александру Самедову и попросил его, чтобы он помог Марио освоиться, если у него будут какие-нибудь вопросы.

Марио – хороший игрок. Думаю, у него все получится.

Предстоящий матч мы с Пашаличем не обсуждали», – рассказал Чорлука.

Матч седьмого тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Локомотив» состоится в субботу, 19 августа, в 17:30 по московскому времени.