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    Гаджиев сожалеет, что Йовичича пришлось отпустить в «Црвену Звезду»

    Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев с сожалением высказался об уходе из клуба полузащитника Бранко Йовичича. Напомним, что хавбек покинул Россию перед началом текущего сезона и перешел в белградскую «Црвену Звезду».

    «Мы не хотели его отпускать ни в один другой клуб. Но «Црвена Звезда» была настойчива, и это не случайно. Бранко – это личность, фигура и в футбольном, и в житейском понимании. Редкий человек по трудолюбию, по отношению к окружающим: он мог легко переносить трудные для него ситуации: травмы, скамейку запасных.

    Слова коллег из Сербии, что таких динамичных и, в хорошем смысле, агрессивных футболистов немного, – подтверждение нашего отношения к Йовичичу. За это мы его и ценили. А о его человеческих качествах говорят слова благодарности, которые он адресовал клубу после своего ухода. Далеко не все легионеры умеют говорить «спасибо», – сказал специалист.

    Йовичич выступал за «Амкар» с 2014 года и успел провести за команду 58 матчей и забить четыре гола.

    Источник: ФК «Амкар»

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    16.08.2017 15:58
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