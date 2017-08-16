Гаджиев сожалеет, что Йовичича пришлось отпустить в «Црвену Звезду»

Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев с сожалением высказался об уходе из клуба полузащитника Бранко Йовичича. Напомним, что хавбек покинул Россию перед началом текущего сезона и перешел в белградскую «Црвену Звезду».

«Мы не хотели его отпускать ни в один другой клуб. Но «Црвена Звезда» была настойчива, и это не случайно. Бранко – это личность, фигура и в футбольном, и в житейском понимании. Редкий человек по трудолюбию, по отношению к окружающим: он мог легко переносить трудные для него ситуации: травмы, скамейку запасных.

Слова коллег из Сербии, что таких динамичных и, в хорошем смысле, агрессивных футболистов немного, – подтверждение нашего отношения к Йовичичу. За это мы его и ценили. А о его человеческих качествах говорят слова благодарности, которые он адресовал клубу после своего ухода. Далеко не все легионеры умеют говорить «спасибо», – сказал специалист.

Йовичич выступал за «Амкар» с 2014 года и успел провести за команду 58 матчей и забить четыре гола.