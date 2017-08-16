Бускетс – о дисквалификации Роналду: «Не понимаю, чем недоволен «Реал»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс в преддверии ответного матча за Суперкубок Испании против мадридского «Реала» прокомментировал дисквалификацию игрока «сливочных» Криштиану Роналду на пять матчей за толчок арбитра в первой встрече между командами.

«Если «Реалу» что-то в этом вопросе не нравится, то это их мнение. Мне оно непонятно, их недовольство. Да я и не хочу в это особенно вмешиваться», – заявил хавбек каталонцев.

Напомним, что поединок «Реал» – «Барселона» начнется 17 августа в 0:01. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.