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    Бускетс – о дисквалификации Роналду: «Не понимаю, чем недоволен «Реал»

    Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс в преддверии ответного матча за Суперкубок Испании против мадридского «Реала» прокомментировал дисквалификацию игрока «сливочных» Криштиану Роналду на пять матчей за толчок арбитра в первой встрече между командами.

    «Если «Реалу» что-то в этом вопросе не нравится, то это их мнение. Мне оно непонятно, их недовольство. Да я и не хочу в это особенно вмешиваться», – заявил хавбек каталонцев.

    Напомним, что поединок «Реал» – «Барселона» начнется 17 августа в 0:01. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.

    Источник: AS

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    16.08.2017 13:06
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 16 августа 2017, 20:27

      бускец-пидар

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ 16 августа 2017, 14:46

      Если Роналдо бездарный актер в деле изображения пенальти, так не фиг и пробовать это делать.Какие тогда претензии к судье за вторую желтую симулянту?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11

      ShaMaN_27 > Патронташ 16 августа 2017, 20:55

      ЦЕлых 3 вопрос какого хера Судья потсавил пенальти в ворота реала ? " почему тогда не дал желтую суаресу?3 Где там симуляция роналду покажи?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +85

      Dmitrii Darian 16 августа 2017, 14:01

      Не хочешь вмешиваться, зачем бла бла бла разводить?)) Бускетс всегда с гнильцой был, ничего нового))

      1
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      Рейтинг: +2606

      Freyk > Dmitrii Darian 16 августа 2017, 14:09

      А вы не думали о том, что футболисты никогда сами ни о чем не начинают говорить? До вот этой речи ему наверняка был задан вопрос журналистом на эту тему, и его ответ полностью логичен.

      0
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      Рейтинг: +85

      Dmitrii Darian > Freyk 16 августа 2017, 14:39

      Ну Пике никто за язык никогда не тянет и ему не мешает болтать) Бускетс тоже нет нет да и выдаст. Тут принципиальный момент Реал-Барса, всегда терки после матча беспонтовые.

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      Рейтинг: +30

      Daniil Boiko 16 августа 2017, 13:49

      За троллил Реал :D

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      Рейтинг: -55

      Real. 16 августа 2017, 13:23

      тепер понятно

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      Рейтинг: -55

      Real. 16 августа 2017, 13:23

      Из за продажную судью Реал недоволен

      0
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