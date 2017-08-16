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    Асамоа подписал контракт с «Галатасараем» на три миллиона в год

    Полузащитник «Ювентуса» Квадво Асамоа может продолжить карьеру в турецком чемпионате, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. Футболист уже согласовал условия личного контракта с «Галатасараем». Соглашение рассчитано на четыре года, а зарплата футболиста по нему составит три миллиона евро в год.

    Теперь клубам предстоит договориться о сумме компенсации. Итальянцы готовы отпустить 28-летнего ганца, когда оформят переход полузащитника «Аталанты» Леонардо Спинаццолы.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.08.2017 10:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 16 августа 2017, 11:05

      Одного понять не могу,зачем Юве выкупать Спинаццолу,когда он игрок туринцев,а в Аталанте он был в аренде,не припоминаю,чтобы его Аталанта выкупала...

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      Рейтинг: +55

      Mxxx139 > KingRey21 16 августа 2017, 17:57

      Скорее всего они его не выкупают, а должны заплатить компенсацию за то что забирают его раньше окончания аренды

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