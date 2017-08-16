Асамоа подписал контракт с «Галатасараем» на три миллиона в год

Полузащитник «Ювентуса» Квадво Асамоа может продолжить карьеру в турецком чемпионате, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. Футболист уже согласовал условия личного контракта с «Галатасараем». Соглашение рассчитано на четыре года, а зарплата футболиста по нему составит три миллиона евро в год.

Теперь клубам предстоит договориться о сумме компенсации. Итальянцы готовы отпустить 28-летнего ганца, когда оформят переход полузащитника «Аталанты» Леонардо Спинаццолы.