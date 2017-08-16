Бышовец: «Локомотиву» нужно усиление впереди»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец уверен, что травмы Ари и Джефферсона Фарфана сказались на игре «Локомотива». Команде сложно отходить от своей тактики игры на контратаках.

«Выпали Ари, Фарфан и, конечно, все это не должно дублироваться не одним игроком. Укреплять позиции необходимо было раньше, учитывая вероятность травм. Необходимость усиления есть, но она должна быть концептуальной. Это вопрос стиля.

«Локомотив» всегда играл в контратаку. Впереди всегда был один человек. Сейчас там два брата Миранчука, какие-то подвижки есть. Но это обедняет полузащиту.

«Локомотиву», можно сказать, приходилось играть против самих себя – против команд, которые в основном обороняются. Позиционная атака в «Локомотиве» всегда была малоэффективной. «Локомотиву» нужно усиление впереди», – считает Бышовец.

После шести туров «Локомотив» идет на третьей позиции в турнирной таблице российской Премьер-лиги. На счету железнодорожников 13 очков.