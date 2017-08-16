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    Бышовец: «Локомотиву» нужно усиление впереди»

    Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец уверен, что травмы Ари и Джефферсона Фарфана сказались на игре «Локомотива». Команде сложно отходить от своей тактики игры на контратаках.

    «Выпали Ари, Фарфан и, конечно, все это не должно дублироваться не одним игроком. Укреплять позиции необходимо было раньше, учитывая вероятность травм. Необходимость усиления есть, но она должна быть концептуальной. Это вопрос стиля.

    «Локомотив» всегда играл в контратаку. Впереди всегда был один человек. Сейчас там два брата Миранчука, какие-то подвижки есть. Но это обедняет полузащиту.

    «Локомотиву», можно сказать, приходилось играть против самих себя – против команд, которые в основном обороняются. Позиционная атака в «Локомотиве» всегда была малоэффективной. «Локомотиву» нужно усиление впереди», – считает Бышовец.

    После шести туров «Локомотив» идет на третьей позиции в турнирной таблице российской Премьер-лиги. На счету железнодорожников 13 очков.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    16.08.2017 08:58
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +504

      alex-76 17 августа 2017, 09:44

      Да ладно Фёдорович, а мы и не знали.........вот оно оказывается в чём дело-то.

      0
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 17 августа 2017, 09:13

      а Геркус об этом знает?

      0
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      Рейтинг: +1580

      srg38 16 августа 2017, 19:13

      Это уже даже не капитан очевидность... это Адмирал Ясенхуй

      2
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 16 августа 2017, 16:27

      капитан очевидность все об этом говорят а толку

      2
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