Матч против «Янг Бойза» станет для Василия Березуцкого 500-м за ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Василий Березуцкий, который сыграет с первых минут первого матча четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Янг Бойза», проведет в Берне свой 500-й поединок в красно-синей форме.

Футболист выступает за армейцев с 2002 года, к этому моменту он забил за команду 13 голов. В составе ЦСКА Березуцкий шесть раз выиграл РФПЛ, семь раз – Кубок России, шесть раз – Суперкубок России, один раз – Кубок УЕФА.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи «Янг Бойз» – ЦСКА.