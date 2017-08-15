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    Матч против «Янг Бойза» станет для Василия Березуцкого 500-м за ЦСКА

    Защитник московского ЦСКА Василий Березуцкий, который сыграет с первых минут первого матча четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Янг Бойза», проведет в Берне свой 500-й поединок в красно-синей форме.

    Футболист выступает за армейцев с 2002 года, к этому моменту он забил за команду 13 голов. В составе ЦСКА Березуцкий шесть раз выиграл РФПЛ, семь раз – Кубок России, шесть раз – Суперкубок России, один раз – Кубок УЕФА.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи «Янг Бойз» – ЦСКА.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    15.08.2017 20:47
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 16 августа 2017, 07:01

      Вася хороший надежный игрок и порядочный человек.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 16 августа 2017, 06:43

      Поздравляю Васю, 500 за один клуб редкость в наше время.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 16 августа 2017, 03:58

      Поздравляю, и главное точка на этом рекорде не поставлена, удачи, брат Василий...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +124

      Кулёк соли 15 августа 2017, 21:04

      Сам футбольный бог велит впендюрить голешник,а потом обмыть.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +292

      логист 15 августа 2017, 20:55

      как бы их деревянными не называли но сыграть 500 матчей в одной команде это круто

      3
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      Рейтинг: +292

      логист 15 августа 2017, 20:52

      так держать

      1
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