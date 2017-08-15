Игнашевич, Чалов, Акинфеев – в старте ЦСКА на поединок против «Янг Бойза»

Чалов быстрее Оланаре, поэтому, наверное, выбор Гончаренко верен. Тем более, что и соперника он изучил. Вперёд, ребята! И поострее, поострее... Мячи на чужом поле нужны!
Стал известен стартовый состав московского ЦСКА на первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы против швейцарского «Янг Бойза».
ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Игнашевич, Васин, Щеннииков, Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Головин, Чалов, Витиньо.
«Бомбардир» проведет текстовую трансляцию матча, который начнется 15 августа в 21:45 по Москве в Берне.
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