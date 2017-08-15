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    Игнашевич, Чалов, Акинфеев – в старте ЦСКА на поединок против «Янг Бойза»

    Стал известен стартовый состав московского ЦСКА на первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы против швейцарского «Янг Бойза».

    ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Игнашевич, Васин, Щеннииков, Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Головин, Чалов, Витиньо.

    «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию матча, который начнется 15 августа в 21:45 по Москве в Берне.

    Ставьте на матч в Конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы!

    Источник: Twitter

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    15.08.2017 20:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 15 августа 2017, 20:50

      Чалов быстрее Оланаре, поэтому, наверное, выбор Гончаренко верен. Тем более, что и соперника он изучил. Вперёд, ребята! И поострее, поострее... Мячи на чужом поле нужны!

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      Рейтинг: +523

      Грыззь 15 августа 2017, 20:47

      Удачи.

      1
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      Рейтинг: +124

      Кулёк соли 15 августа 2017, 20:45

      Кто вам покажет кулак - тому FUCK. Не подведите!!!

      3
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      Рейтинг: +93

      Palev0 15 августа 2017, 20:37

      Удачи ЦСКА, Питер сегодня будет болеть за вас!!!

      4
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 15 августа 2017, 20:31

      Российская армия покоряет ЕвропУ!
      Европа,Европа,а у меня такая попа))))))
      Глюкоза,ты как ,в форме?
      Если да,то сбацай свой коронный хит ,прям на поле!
      Пусть знают,что Россия еще и девчонками сильна,удачи армейцам!

      1
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      Рейтинг: +105

      Manuilov_M 15 августа 2017, 20:28

      Go Russia !!! ТБ 2.5

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