Игнашевич, Чалов, Акинфеев – в старте ЦСКА на поединок против «Янг Бойза»

Стал известен стартовый состав московского ЦСКА на первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы против швейцарского «Янг Бойза».

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Игнашевич, Васин, Щеннииков, Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Головин, Чалов, Витиньо.

«Бомбардир» проведет текстовую трансляцию матча, который начнется 15 августа в 21:45 по Москве в Берне.

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