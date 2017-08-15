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  • Фернандес: «Поддержка болельщиков в дерби была просто сумасшедшая»

Фернандес: «Поддержка болельщиков в дерби была просто сумасшедшая»

15 августа 2017, 06:57
3

Защитник ЦСКА Марио Фернандес отметил важность поддержки со стороны фанатов в прошедшем столичном дерби против «Спартака». Бразилец считает, что благодаря этому команда не расслабилась и не опустила руки после пропущенного гола.

Матч шестого тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» закончился со счетом 2:1. Армейцы записали на свой счет 12 очков, что позволило им расположиться на четвертой строчке в турнирной таблице. Красно-белые с восемью очками идут на девятом месте.

В следующем туре ЦСКА 19 августа сыграет в гостях с «Уралом», но перед этим армейцам предстоит выездной матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов с «Янг Бойз», который состоится во вторник, 15 августа.

— Как ЦСКА удалось одержать столь важную победу над своим самым непримиримым соперником?

— Очень приятно, что нам удалось победить – для ЦСКА было крайне важно выиграть этот матч. В начале второго тайма «Спартак» забил гол, но мы не расслабились и не опустили рук. Армейцы показали всем, что мы – сильная команда и смогли изменить ход матча в самой концовке встречи.

— Как вам атмосфера на стадионе?

— Поддержка болельщиков была просто сумасшедшая. С первых минут и до самого конца матча они гнали нас вперед и не успокаивались даже в сложные моменты, когда мы проигрывали и на поле получалось не все. Каждый болельщик вложил свою собственную частичку в нашу общую победу.

— Вам не показалось, что матч со «Спартаком» получился довольно жестким в силовом плане?

— Да, так и было. Но ведь это дерби. В таких встречах это нормально, ведь для каждой из команд важна только победа, поэтому все очень эмоциональны, заведены до предела.

— В концовке матча ситуация едва не вышла из-под контроля, когда произошла стычка игроков обеих команд. Защитник «Спартака» Георгий Джикия набросился на Понтуса Вернблума, но судья дал футболисту красно-белых лишь желтую карточку. По вашему, это справедливо?

— Судья решил так интерпретировать этот момент. Давать красную или желтую карточку, решает только арбитр.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Фернандес Марио
Комментарии (3)
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Борз-95
1502770000
Великое дело сделали
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Obojaemiy
1502777620
Ты не видел настоящей реальной поддержки! Добро пожаловать на Открытие Арену
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prezent2017
1502791550
Куль толку? С такой игрой скоро ощутишь приветствие по своему хлебалу.
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