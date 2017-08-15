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    Фернандес: «Поддержка болельщиков в дерби была просто сумасшедшая»

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес отметил важность поддержки со стороны фанатов в прошедшем столичном дерби против «Спартака». Бразилец считает, что благодаря этому команда не расслабилась и не опустила руки после пропущенного гола.

    Матч шестого тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» закончился со счетом 2:1. Армейцы записали на свой счет 12 очков, что позволило им расположиться на четвертой строчке в турнирной таблице. Красно-белые с восемью очками идут на девятом месте.

    В следующем туре ЦСКА 19 августа сыграет в гостях с «Уралом», но перед этим армейцам предстоит выездной матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов с «Янг Бойз», который состоится во вторник, 15 августа.

    — Как ЦСКА удалось одержать столь важную победу над своим самым непримиримым соперником?

    — Очень приятно, что нам удалось победить – для ЦСКА было крайне важно выиграть этот матч. В начале второго тайма «Спартак» забил гол, но мы не расслабились и не опустили рук. Армейцы показали всем, что мы – сильная команда и смогли изменить ход матча в самой концовке встречи.

    — Как вам атмосфера на стадионе?

    — Поддержка болельщиков была просто сумасшедшая. С первых минут и до самого конца матча они гнали нас вперед и не успокаивались даже в сложные моменты, когда мы проигрывали и на поле получалось не все. Каждый болельщик вложил свою собственную частичку в нашу общую победу.

    — Вам не показалось, что матч со «Спартаком» получился довольно жестким в силовом плане?

    — Да, так и было. Но ведь это дерби. В таких встречах это нормально, ведь для каждой из команд важна только победа, поэтому все очень эмоциональны, заведены до предела.

    — В концовке матча ситуация едва не вышла из-под контроля, когда произошла стычка игроков обеих команд. Защитник «Спартака» Георгий Джикия набросился на Понтуса Вернблума, но судья дал футболисту красно-белых лишь желтую карточку. По вашему, это справедливо?

    — Судья решил так интерпретировать этот момент. Давать красную или желтую карточку, решает только арбитр.

    Источник: Известия

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    15.08.2017 06:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 августа 2017, 13:05

      Куль толку? С такой игрой скоро ощутишь приветствие по своему хлебалу.

      0
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 15 августа 2017, 09:13

      Ты не видел настоящей реальной поддержки! Добро пожаловать на Открытие Арену

      1
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 15 августа 2017, 07:06

      Великое дело сделали

      -1
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