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Ригони может перейти не в «Зенит», а в «Наполи»

14 августа 2017, 12:46
12

Агент Хуан Крус Оллер, представляющий интересы полузащитника «Индепендьенте» Эмилиано Ригони, назвал слухами информацию СМИ о практически завершенной сделке по переходу 24-летнего игрока в «Зенит».

Ранее, согласно данным портала Еlgraficochile, Оллер заявил, что трансфер аргентинца в петербургский клуб завершен на 98 процентов.

«Я не говорил о том, что Ригони станет игроком «Зенита» на 98 процентов. Не знаю, откуда появились эти слова. Сейчас все поменялось – мы общаемся с «Наполи», но большего сказать пока не могу, – сказал агент.

Ранее Оллер сообщал, что с сине-бело-голубыми уже обговорены все условия сделки и осталось лишь дождаться окончательного решения «Зенита» по трансферу аргентинского хавбека.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Наполи Индепендьенте
Комментарии (12)
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порт
1502704192
Вот Наполи пусть и забирает Ригони, а нам бы ещё одного защитника не помешало бы взять.
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TRITON41
1502705083
Зае.ли эти сплетни
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prezent2017
1502705783
Ну и ладно. Лавка уже и так полная.
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APchelov
1502706840
Ну начинается... Скоро выяснится, что Ригони, вообще, виртуальная личность. И Индепедьенте плэйстэйшенская
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forward33
1502708418
Да они цену набивают.
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Krics
1502709511
Не один уважающий себя футболист, не перейдет в рфпл, либо нищие либо нищеброды типа Вагнер Лава или Халка, которые рубят бабло , но хорошо, играют в соккер, но не на мировом уровне.
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Pourport
1502710785
Хочешь играть(развиваться)-Неаполь,хочешь ложками осетровую есть и дорогим шампанским запивать - Зенит!Нужное выделить!)
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udavMike
1502712581
Уж,извините.Нынче в Зенит аргентинцы только по записи
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Аскорбин
1502713605
В этом весь Бомбардир.
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1bear
1502715326
...а что еще остается делать агенту,если сделка срывается–цену "набивать"...
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