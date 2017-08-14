Ригони может перейти не в «Зенит», а в «Наполи»

Агент Хуан Крус Оллер, представляющий интересы полузащитника «Индепендьенте» Эмилиано Ригони, назвал слухами информацию СМИ о практически завершенной сделке по переходу 24-летнего игрока в «Зенит».

Ранее, согласно данным портала Еlgraficochile, Оллер заявил, что трансфер аргентинца в петербургский клуб завершен на 98 процентов.

«Я не говорил о том, что Ригони станет игроком «Зенита» на 98 процентов. Не знаю, откуда появились эти слова. Сейчас все поменялось – мы общаемся с «Наполи», но большего сказать пока не могу, – сказал агент.

Ранее Оллер сообщал, что с сине-бело-голубыми уже обговорены все условия сделки и осталось лишь дождаться окончательного решения «Зенита» по трансферу аргентинского хавбека.