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    Ригони может перейти не в «Зенит», а в «Наполи»

    Агент Хуан Крус Оллер, представляющий интересы полузащитника «Индепендьенте» Эмилиано Ригони, назвал слухами информацию СМИ о практически завершенной сделке по переходу 24-летнего игрока в «Зенит».

    Ранее, согласно данным портала Еlgraficochile, Оллер заявил, что трансфер аргентинца в петербургский клуб завершен на 98 процентов.

    «Я не говорил о том, что Ригони станет игроком «Зенита» на 98 процентов. Не знаю, откуда появились эти слова. Сейчас все поменялось – мы общаемся с «Наполи», но большего сказать пока не могу, – сказал агент.

    Ранее Оллер сообщал, что с сине-бело-голубыми уже обговорены все условия сделки и осталось лишь дождаться окончательного решения «Зенита» по трансферу аргентинского хавбека.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    14.08.2017 12:46
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +6979

      1bear 14 августа 2017, 15:55

      ...а что еще остается делать агенту,если сделка срывается–цену "набивать"...

      0
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 14 августа 2017, 15:26

      В этом весь Бомбардир.

      0
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      Рейтинг: +147

      udavMike 14 августа 2017, 15:09

      Уж,извините.Нынче в Зенит аргентинцы только по записи

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 14 августа 2017, 14:39

      Хочешь играть(развиваться)-Неаполь,хочешь ложками осетровую есть и дорогим шампанским запивать - Зенит!Нужное выделить!)

      0
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      Рейтинг: +901

      Krics 14 августа 2017, 14:18

      Не один уважающий себя футболист, не перейдет в рфпл, либо нищие либо нищеброды типа Вагнер Лава или Халка, которые рубят бабло , но хорошо, играют в соккер, но не на мировом уровне.

      0
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      Рейтинг: +4024

      raritet > Krics 14 августа 2017, 15:26

      Тут я бы для начала определился : нищие, нищеброды или Вагнер Лав с Халком?

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      Рейтинг: +800

      forward33 14 августа 2017, 14:00

      Да они цену набивают.

      1
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 14 августа 2017, 13:56

      Ромашка что ли? Может , не может..

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 14 августа 2017, 13:34

      Ну начинается... Скоро выяснится, что Ригони, вообще, виртуальная личность. И Индепедьенте плэйстэйшенская

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 августа 2017, 13:16

      Ну и ладно. Лавка уже и так полная.

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      Рейтинг: +47

      TRITON41 14 августа 2017, 13:04

      Зае.ли эти сплетни

      1
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