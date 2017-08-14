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Романцеву не хватало голевых моментов в столичном дерби

14 августа 2017, 08:31
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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев отметил, что в дерби с ЦСКА обе команды не показали скоростной футбол. По его наблюдениям, в игре осторожность брала верх над бесшабашностью, без явных голевых моментов.

Матч шестого тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» закончился со счетом 2:1. Армейцы записали на свой счет 12 очков, что позволило им расположиться на четвертой строчке в турнирной таблице. Красно-белые с восемью очками идут на девятом месте.

В следующем туре ЦСКА 19 августа сыграет в гостях с «Уралом», а «Спартак» на своем поле примет «Локомотив».

– Как вам сюжет встречи?

– Как иногда говорят – валидольный. Причем, для обоих тренеров. Особенно для Карреры, которому весь прошлый сезон сопутствовала удача. Это я не к тому, что то чемпионство «Спартака» – стечение обстоятельств. Золото команда заслужила по праву. Просто упускать победу под самый занавес матча обидно вдвойне. По себе знаю.

– Но ведь по первому тайму ничего не предвещало беды для спартаковцев?

– Мне тоже так казалось. Обе команды, конечно, очень хотели выиграть. Но еще больше думали о том, как не уступить. Поэтому осторожность брала верх над бесшабашностью, и явных голевых моментов мы не увидели. Были опасные подходы с обеих сторон, дальние удары Головина, Дзагоева, Промеса и Фернандо. Но скоростных атак, с разрезающим последним пасом, по сути, не получилось.

– «Спартак» ведь выглядел быстрее и мобильнее, чем во встрече с «Зенитом»?

– До перерыва – точно. И прежде всего за счет того, что на этом отрезке большой объем работы проделали Глушаков, Фернандо и Пашалич. Из остальных могу выделить Промеса, создававшего остроту на левом фланге. Но атаки чемпиона выглядели простовато, а потому – предсказуемо.

– Что скажете о Пашаличе?

– Обычно автора гола принято хвалить. Но если в первом тайме хорват был заметен, поддерживал наступление, отходил назад, то во втором, особенно в концовке, как-то потерялся.

– Мяч, забитый Пашаличем – несчастный случай?

– Можно считать и так – все-таки после его удара случился рикошет от ноги Василия Березуцкого, что оставило не у дел Акинфеева. Но этого могло не произойти, помешай пробить Пашаличу неожиданно выключившийся из игры Головин.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Головин Александр Пашалич Марио Романцев Олег
Комментарии (1)
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На протяжении большей части игры ЦСКА смотрелся НАМНОГО интереснее «Спартака». Спартак выглядел ВЯЛЫМ и не решительным. ЦСКА атаковали острее, неоднократно проверяли на прочность Селихова ударами с различных дистанций и могли даже дважды ЗАБИТЬ. Однако, воплотить имевшееся игровое преимущество, хотя бы в один забитый мяч, команда Виктора Гончаренко до перерыва не сумела, из-за низкой реализации создаваемых моментов. Моменты были, а голов не было. В начале второго тайма, на 48 минуте матча и после дальнего удара из-за штрафной Марио Пашалича, случился рикошет от выставленной ноги Василия Березуцкого, который не смог преградить путь мячу. Мяч, резко изменив направление своего удара, влетел в сетку ворот Акинфеева, который был застигнут на противоходе. Акинфеев уже приготовился ловить мяч слева, а мяч от РИКОШЕТА ноги армейца угодил в правый угол ворот ЦСКА. В футболе без ошибок не бывает, но футбольные ошибки можно свести к минимуму за счёт ГРАМОТНОЙ игры и умелого тренировочного ПРОЦЕССА! Можно ошибаться и победить, а можно ошибаться и проиграть! ЦСКА ошибался, но победил! ЦСКА победил за счёт желания победить и НАВИСШЕЙ угрозы поражения от Спартака. В самый НЕ ПОДХОДЯЩИЙ момент, за ДВЕ минуты, защита Спартака привезла сама себе ДВА гола и как результат - ПРОИГРАЛИ! Спартак потерял КОНЦЕНТРАЦИЮ и вместо того, чтобы умело СУШИТЬ игру, ловил армейских ВОРОН у своих ворот! Армейцы воспользовались РОТОЗЕЙСТВОМ Спартака и ЗАБИЛИ победный гол, раз спартаковцы предоставили им такую ВОЗМОЖНОСТЬ! Вот вам цена двухминутного РОТОЗЕЙСТВА игроков защиты Спартака! Два гола и ПОРАЖЕНИЕ!!! Акинфеев - лидер чемпионатов России по числу побед над "Спартаком" в составе одного клуба. Сразу два игрока ЦСКА вписали свои имена в историю чемпионатов России, после победы ЦСКА над Спартаком 12 августа 2017 года. Победа над "Спартаком" в поединке 6-го тура РФПЛ стала для голкипера «армейцев» Игоря Акинфеева 15-м ТРИУМФОМ в карьере над «красно-белыми» - это рекорд чемпионатов России по количеству побед над "Спартаком" в составе одного клуба. Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич ОБЫГРЫВАЛ "Спартак" ещё чаще - 18 раз, но не все эти победы были одержаны в футболке «армейцев», что не помешало Сергею стать рекордсменом по общему числу побед над "Спартаком". Поздравляем наших рекордсменов! Молодцы! Так играть и всегда ПОБЕЖДАТЬ!!!
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