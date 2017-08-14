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    Романцеву не хватало голевых моментов в столичном дерби

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев отметил, что в дерби с ЦСКА обе команды не показали скоростной футбол. По его наблюдениям, в игре осторожность брала верх над бесшабашностью, без явных голевых моментов.

    Матч шестого тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» закончился со счетом 2:1. Армейцы записали на свой счет 12 очков, что позволило им расположиться на четвертой строчке в турнирной таблице. Красно-белые с восемью очками идут на девятом месте.

    В следующем туре ЦСКА 19 августа сыграет в гостях с «Уралом», а «Спартак» на своем поле примет «Локомотив».

    – Как вам сюжет встречи?

    – Как иногда говорят – валидольный. Причем, для обоих тренеров. Особенно для Карреры, которому весь прошлый сезон сопутствовала удача. Это я не к тому, что то чемпионство «Спартака» – стечение обстоятельств. Золото команда заслужила по праву. Просто упускать победу под самый занавес матча обидно вдвойне. По себе знаю.

    – Но ведь по первому тайму ничего не предвещало беды для спартаковцев?

    – Мне тоже так казалось. Обе команды, конечно, очень хотели выиграть. Но еще больше думали о том, как не уступить. Поэтому осторожность брала верх над бесшабашностью, и явных голевых моментов мы не увидели. Были опасные подходы с обеих сторон, дальние удары Головина, Дзагоева, Промеса и Фернандо. Но скоростных атак, с разрезающим последним пасом, по сути, не получилось.

    – «Спартак» ведь выглядел быстрее и мобильнее, чем во встрече с «Зенитом»?

    – До перерыва – точно. И прежде всего за счет того, что на этом отрезке большой объем работы проделали Глушаков, Фернандо и Пашалич. Из остальных могу выделить Промеса, создававшего остроту на левом фланге. Но атаки чемпиона выглядели простовато, а потому – предсказуемо.

    – Что скажете о Пашаличе?

    – Обычно автора гола принято хвалить. Но если в первом тайме хорват был заметен, поддерживал наступление, отходил назад, то во втором, особенно в концовке, как-то потерялся.

    – Мяч, забитый Пашаличем – несчастный случай?

    – Можно считать и так – все-таки после его удара случился рикошет от ноги Василия Березуцкого, что оставило не у дел Акинфеева. Но этого могло не произойти, помешай пробить Пашаличу неожиданно выключившийся из игры Головин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.08.2017 08:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -13

      Popularov 14 августа 2017, 12:43

      На протяжении большей части игры ЦСКА смотрелся НАМНОГО интереснее «Спартака».
      Спартак выглядел ВЯЛЫМ и не решительным.
      ЦСКА атаковали острее, неоднократно проверяли на прочность Селихова ударами с различных дистанций и могли даже дважды ЗАБИТЬ.
      Однако, воплотить имевшееся игровое преимущество, хотя бы в один забитый мяч, команда Виктора Гончаренко до перерыва не сумела, из-за низкой реализации создаваемых моментов.
      Моменты были, а голов не было.
      В начале второго тайма, на 48 минуте матча и после дальнего удара из-за штрафной Марио Пашалича, случился рикошет от выставленной ноги Василия Березуцкого, который не смог преградить путь мячу.
      Мяч, резко изменив направление своего удара, влетел в сетку ворот Акинфеева, который был застигнут на противоходе.
      Акинфеев уже приготовился ловить мяч слева, а мяч от РИКОШЕТА ноги армейца угодил в правый угол ворот ЦСКА.
      В футболе без ошибок не бывает, но футбольные ошибки можно свести к минимуму за счёт ГРАМОТНОЙ игры и умелого тренировочного ПРОЦЕССА!
      Можно ошибаться и победить, а можно ошибаться и проиграть!
      ЦСКА ошибался, но победил!
      ЦСКА победил за счёт желания победить и НАВИСШЕЙ угрозы поражения от Спартака.
      В самый НЕ ПОДХОДЯЩИЙ момент, за ДВЕ минуты, защита Спартака привезла сама себе ДВА гола и как результат - ПРОИГРАЛИ!
      Спартак потерял КОНЦЕНТРАЦИЮ и вместо того, чтобы умело СУШИТЬ игру, ловил армейских ВОРОН у своих ворот!
      Армейцы воспользовались РОТОЗЕЙСТВОМ Спартака и ЗАБИЛИ победный гол, раз спартаковцы предоставили им такую ВОЗМОЖНОСТЬ!
      Вот вам цена двухминутного РОТОЗЕЙСТВА игроков защиты Спартака!
      Два гола и ПОРАЖЕНИЕ!!!

      Акинфеев - лидер чемпионатов России по числу побед над "Спартаком" в составе одного клуба.
      Сразу два игрока ЦСКА вписали свои имена в историю чемпионатов России, после победы ЦСКА над Спартаком 12 августа 2017 года.
      Победа над "Спартаком" в поединке 6-го тура РФПЛ стала для голкипера «армейцев» Игоря Акинфеева 15-м ТРИУМФОМ в карьере над «красно-белыми» - это рекорд чемпионатов России по количеству побед над "Спартаком" в составе одного клуба.
      Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич ОБЫГРЫВАЛ "Спартак" ещё чаще - 18 раз, но не все эти победы были одержаны в футболке «армейцев», что не помешало Сергею стать рекордсменом по общему числу побед над "Спартаком".
      Поздравляем наших рекордсменов!
      Молодцы!
      Так играть и всегда ПОБЕЖДАТЬ!!!

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