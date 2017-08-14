Романцеву не хватало голевых моментов в столичном дерби

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев отметил, что в дерби с ЦСКА обе команды не показали скоростной футбол. По его наблюдениям, в игре осторожность брала верх над бесшабашностью, без явных голевых моментов.

Матч шестого тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» закончился со счетом 2:1. Армейцы записали на свой счет 12 очков, что позволило им расположиться на четвертой строчке в турнирной таблице. Красно-белые с восемью очками идут на девятом месте.

В следующем туре ЦСКА 19 августа сыграет в гостях с «Уралом», а «Спартак» на своем поле примет «Локомотив».

– Как вам сюжет встречи?

– Как иногда говорят – валидольный. Причем, для обоих тренеров. Особенно для Карреры, которому весь прошлый сезон сопутствовала удача. Это я не к тому, что то чемпионство «Спартака» – стечение обстоятельств. Золото команда заслужила по праву. Просто упускать победу под самый занавес матча обидно вдвойне. По себе знаю.

– Но ведь по первому тайму ничего не предвещало беды для спартаковцев?

– Мне тоже так казалось. Обе команды, конечно, очень хотели выиграть. Но еще больше думали о том, как не уступить. Поэтому осторожность брала верх над бесшабашностью, и явных голевых моментов мы не увидели. Были опасные подходы с обеих сторон, дальние удары Головина, Дзагоева, Промеса и Фернандо. Но скоростных атак, с разрезающим последним пасом, по сути, не получилось.

– «Спартак» ведь выглядел быстрее и мобильнее, чем во встрече с «Зенитом»?

– До перерыва – точно. И прежде всего за счет того, что на этом отрезке большой объем работы проделали Глушаков, Фернандо и Пашалич. Из остальных могу выделить Промеса, создававшего остроту на левом фланге. Но атаки чемпиона выглядели простовато, а потому – предсказуемо.

– Что скажете о Пашаличе?

– Обычно автора гола принято хвалить. Но если в первом тайме хорват был заметен, поддерживал наступление, отходил назад, то во втором, особенно в концовке, как-то потерялся.

– Мяч, забитый Пашаличем – несчастный случай?

– Можно считать и так – все-таки после его удара случился рикошет от ноги Василия Березуцкого, что оставило не у дел Акинфеева. Но этого могло не произойти, помешай пробить Пашаличу неожиданно выключившийся из игры Головин.