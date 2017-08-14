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    Рахимич: «Победа над «Спартаком» послужит для ЦСКА неким трамплином»

    Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич отметил командный дух армейцев в дерби со «Спартаком». Он также выделил футболистов, которые способны самостоятельно переломить ход любой встречи.

    «Конечно, когда все переворачивается в игре за одну минуту, это очень неожиданно. Но по игре армейцев, по их настрою было видно, что они способны на камбэк. Красно-синие полностью отдались игре, выложились на максимум и заслужили эту победу. Надеюсь, она послужит для ЦСКА неким трамплином.

    Здорово, что в ЦСКА появляются игроки, которые фактически в одиночку способны изменить ход встречи. Витиньо, Головин, Дзагоев – хочется, чтобы они не останавливались на достигнутом и продолжали прогрессировать.

    Также отмечу Георгия Щенникова, который забивает уже второй гол в последних трех турах. Он большой молодец и явно прибавляет в игре. Но в целом это победа всей команды, каждый приложил усилия для итогового успеха», – считает Рахимич.

    Матч шестого тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» закончился со счетом 2:1. Армейцы записали на свой счет 12 очков, что позволило им расположиться на четвертой строчке в турнирной таблице. Красно-белые с восемью очками идут на девятом месте.

    Источник: Известия

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    14.08.2017 06:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 14 августа 2017, 06:48

      Спартаку бы лучше спуститься ,в предверии Лиги Че, на землю.
      А то пребывая в ранге чемпионов они запороли две игры с удачным началом : С Динамо и с ЦСКА...
      А давать Каррере советы по составу - пустое дело,ибо он за это хорошие бабки получает,так что это его головная боль.
      И в шутку.Многие считают,что в том году не обошлось без судей.....
      Ну так введите в администрацию команды должность ,,менеждера по работе с судьями,,...повторяю- это всего лишь шюютка)))))

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