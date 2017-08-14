Рахимич: «Победа над «Спартаком» послужит для ЦСКА неким трамплином»

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич отметил командный дух армейцев в дерби со «Спартаком». Он также выделил футболистов, которые способны самостоятельно переломить ход любой встречи.

«Конечно, когда все переворачивается в игре за одну минуту, это очень неожиданно. Но по игре армейцев, по их настрою было видно, что они способны на камбэк. Красно-синие полностью отдались игре, выложились на максимум и заслужили эту победу. Надеюсь, она послужит для ЦСКА неким трамплином.

Здорово, что в ЦСКА появляются игроки, которые фактически в одиночку способны изменить ход встречи. Витиньо, Головин, Дзагоев – хочется, чтобы они не останавливались на достигнутом и продолжали прогрессировать.

Также отмечу Георгия Щенникова, который забивает уже второй гол в последних трех турах. Он большой молодец и явно прибавляет в игре. Но в целом это победа всей команды, каждый приложил усилия для итогового успеха», – считает Рахимич.

Матч шестого тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» закончился со счетом 2:1. Армейцы записали на свой счет 12 очков, что позволило им расположиться на четвертой строчке в турнирной таблице. Красно-белые с восемью очками идут на девятом месте.