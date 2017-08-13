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    РФПЛ. «Рубин» в добавленное время ушел от поражения в матче со «СКА-Хабаровском»

    В матче 6-го тура РФПЛ «СКА-Хабаровск» на своем поле в добавленное время упустил победу над «Рубином» – 1:1.

    Дебютант Премьер-лиги поднялся на 12-е место в турнирной таблице, казанцы – 10-е.

    Чемпионат России. РФПЛ. 6-й тур

    СКА-Хабаровск – Рубин (Казань) – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Христов, 82; 1:1 – Цакташ, 90+2.

    «СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Баляйкин, Димидко, Пуцко, Габулов (Казанков, 65), Никифоров (Черевко, 72), Наваловский, Дедечко, Федотов (Христов, 76), Маркович.

    «Рубин»: Рыжиков, Кудряшов, Гранат, Набиуллин, Сорокин (Сонг, 87), Бауэр, Оздоев, Карадениз, М'Вила, Рочина (Цакташ, 71), Жемалетдинов (Азмун, 68).

    Предупреждения: Дедечко, 79; Казанков, 90+1 – Бауэр, 75.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.08.2017 12:53
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    Комментарии29
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 13 августа 2017, 15:53

      да колхозники бывшие лучше выступают чем пердыевский автобус

      0
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      Рейтинг: +404

      tilham 13 августа 2017, 15:24

      Явно не десятый Рубин, перед Спартаком остановился пока

      0
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      Рейтинг: +187

      zubr252 13 августа 2017, 15:01

      Повезло

      0
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      Рейтинг: +528

      Burunduk 13 августа 2017, 13:29

      Как я и говорил, потрепет нервы многим СКА, особенно когда играют дома!!!

      1
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      Рейтинг: +11239

      alp 13 августа 2017, 13:22

      Хабаровск то всем прикурить дает!

      2
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 13 августа 2017, 13:17

      Пока везёт.

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 13 августа 2017, 13:12

      Пока, Рубин не производит позитивного впечатления,еле отскочили ! СКА- молодцы !!

      2
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 > гус 13 августа 2017, 13:44

      что откакивают ?)))))

      1
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      Рейтинг: +546

      Ростов рулит. 13 августа 2017, 13:06

      Ну как же так СКА не додержал победу. Я даже рад за ничью. Как я желаю поражение Рубину, предателю Бердыеву и его Азмунам. В своё время он вытащил мой Ростов со дна, но чуть было не опустил Ростов туда обратно, забрав всех футболистов. Ска молодцы, рубились достойно.

      -2
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > Ростов рулит. 13 августа 2017, 13:11

      Не занимай позицию обиженной брошенной женщины, которая всем рассказывает о своей ненависти...

      Будь,как Ростов, выше Рубина... В Ростове же мужики, а не бабы..

      11
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      Рейтинг: +33

      sEleCt 85 > семёнычев 13 августа 2017, 13:41

      норм подсказал ,огорченному))))

      3
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      Рейтинг: +546

      Ростов рулит. > семёнычев 13 августа 2017, 16:28

      А я не обиженный, я высказал своё мнение, имею право. И не всё зависит от тренера. Бердыев хороший тренер, согласен, но и хороший волокитщик, вспомните как он держал команду в неведении. То в Спартак собирался, то в Локоматив, то уйду то не уйду. ВОТ ИМЕННО НЕ МУЖИК. А команда мужики, собрались и играют.

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > Ростов рулит. 13 августа 2017, 17:14

      Да,право высказать мнение ты безусловно имеешь, никто у тебя не собирается его отнимать... Только мнение мнению рознь.. Ты болельщик Ростова,в который ПОЗВАЛИ Бердыева.. Бердыев сделал в Ростове хорошую работу, не без помощи пришедших С НИМ тренеров и К НЕМУ футболистов, в частности тех, кто считает несправедливым и скотским пинок Бердыева из Казани четыре года назад... Идём далее: Ростов вырос, принимал на Олимпе европейских грандов.. Играли год без денег,в долгах.. И больше беспокоились о долгах КЛУБА, а не за то,что ты говоришь про их зарплаты и премиальные, хотя и это тоже важно... Вспомни,как арестовывали счёта, вспомни выходки Саввиди, вспомни, как давались обещания помочь... Вспомни, как перед матчем в Лиге ставился вопрос о замораживании счетов и невозможности купить элементарные билеты!!! Забыл? Это нам можно сидеть до последнего и ждать,поедут- не поедут... А игрокам надо тренироваться,а Бердыева их настраивать на игру.. А как он их настроит, когда сам ничего не знает?
      Когда после года на должности ГТ Бердыев попросил отставку, то он в какой то мере блефовал безусловно.. Как Ростов его провожал вспомни,.. Как сидел на левой должности "консультанта"..
      Данильянц тоже не стал бы тренировать Ростов без Бердыева, молчу уж про остальных штабистов...
      Один числился Главным, второй на лавке сидел и в зоне ходил, а ТРЕНЕРОВАЛ вице-президент Бердыев,там на верхнем ярусе, за стеклом, ну, ты знаешь...
      А когда скамейка уменьшилась до шестнадцати человек,когда сломался Гранат и Кудряшов и совсем некому стало играть, Бердыев сказал -всё, я пошёл...
      Он бы никогда не вернулся в Казань, если бы рассчитывал на деньги для ,ПОКУПКИ НОВЫХ ИГРОКОВ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОЙ ИГРЫ В ЕВРОПЕ!!! И не факт, что Оренбургу слили не специально...
      И в итоге, даже при твоей необоснованной логикой обиде, мужика не красит то, что ты делаешь- прыгать в каждое обсуждение про Рубин и плевать говном в Бердыева...
      Я не поленился,посмотрел твои комменты в начале сезона..ты пишешь- хорошо бы остаться в высшей лиге.. А теперь,после шести игр ты похож на прошлогодних спартачей, которые захлёбывались от обсирания Зени и ЦСКА... Не последовательно, не по мужски..
      Есть вон тут Карасёвщина какая то, так вот она тебе в унисон гонит против Бердыева,хотя орала в конце сезона: долой Шалимова, Бердыева- в Краснодар, Бердыев-лучший)) а сейчас такими же словами,как ты бросается...
      Ты болей за своих... И я поболею... Ты один из Ростова такой злобный на Бердыева... Хотя Андреев тоже огорчился... Давайте будем мужиками!! Кстати, Бердыев такое прозвище дал ростовским)))

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > семёнычев 13 августа 2017, 18:38

      Всё верно,только"Он бы никогда не вернулся в Казань, если бы рассчитывал на деньги для ,ПОКУПКИ НОВЫХ ИГРОКОВ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОЙ ИГРЫ В ЕВРОПЕ!!! "это неправда. Бердыев всегда говорил,что его сердце в Рубине.И ушёл он туда сразу,как только позвали.Даже с губером не стал встречаться.Кстати,я тоже думал что вылетим в этом году,но оказывается 3-4 человека могут играть за всю команду.Забивает то только старая гвардия.Ну и насчёт последовательности....Если Рубин(а вдруг?) вылетит в фнл,думаю самые ярые его фанаты будут кричать "Ату".От любви....до ненависти...,как говорится..

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > андрей андреев 13 августа 2017, 20:11

      1.Про сердце в Рубине я не слышал,но вполне допускаю..
      2. Все, кто принимал участие в позорном изгнании Бердыева четыре года назад,кроме Президента Республики Татарстан, удалились от руководства Рубина и я понимаю этот акт,как извинения перед трёнером... Прощать или нет,решал Бердыев...
      Бывший Президент Шаймиев был в хороших отношениях с Бердыевым и то,что вместо Метшина пришёл сын Шаймиева тоже оказало влияние на решение...
      Не знаю, мне удивительна отходчивость Бердыева.. Я бы не простил,со своей маленькой душой..Значит у Бердыева шире..
      3. Казань давно бузила за Бердыева, болельщики ревновали успех Ростова на фоне испанского варяга...
      4. И всё равно я не верю в то, что Курбан бросил бы Ростов, если бы можно было усилиться финансово и для трансферов и для погашения долгов... Вот не верю... Сто раз бы подумал... В Ростове ВСЕ БЫЛИ СВОИ,а сейчас Рочины-Листьены...
      С Кверквелией видал эпизод, какой он радостный был показавшая свой фак казанцам... Как надо было довести человека, чтобы он так поступил? Три человека из старого Рубина у Бердыева,на которых можно положиться... И то, форма игрока- понятие скользкое..сёдня есть,завтра спад..
      Ну а насчёт ФНЛ пока рано говорить..

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 13 августа 2017, 13:04

      Почему десятые?

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      Рейтинг: +256

      nbv 13 августа 2017, 13:02

      Эх, жаль не дотерпели.

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