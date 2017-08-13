РФПЛ. «Рубин» в добавленное время ушел от поражения в матче со «СКА-Хабаровском»

В матче 6-го тура РФПЛ «СКА-Хабаровск» на своем поле в добавленное время упустил победу над «Рубином» – 1:1.

Дебютант Премьер-лиги поднялся на 12-е место в турнирной таблице, казанцы – 10-е.

Чемпионат России. РФПЛ. 6-й тур

СКА-Хабаровск – Рубин (Казань) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Христов, 82; 1:1 – Цакташ, 90+2.

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Баляйкин, Димидко, Пуцко, Габулов (Казанков, 65), Никифоров (Черевко, 72), Наваловский, Дедечко, Федотов (Христов, 76), Маркович.

«Рубин»: Рыжиков, Кудряшов, Гранат, Набиуллин, Сорокин (Сонг, 87), Бауэр, Оздоев, Карадениз, М'Вила, Рочина (Цакташ, 71), Жемалетдинов (Азмун, 68).

Предупреждения: Дедечко, 79; Казанков, 90+1 – Бауэр, 75.

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