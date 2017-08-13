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    Бердыев: «Навас в «Рубине»? Ясность будет после 21 августа»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев не исключил, что в команду перейдет бывший защитник «Ростова» Сесар Навас. Как отметил специалист, ясность в данном вопросе может появиться после 21 августа. Ранее игрок был вынужден вернуться в Испанию по семейным обстоятельствам.

    «Переход Сесара Наваса в «Рубин»? Сейчас идут консультации с врачами. Ясность будет после 21 августа», – заявил Бердыев.

    В прошлом сезоне российской Премьер-лиги Навас провел 24 матча, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.08.2017 11:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 13 августа 2017, 13:02

      Очень нужен этот человек в группу инвалидов Рубина...
      Это было бы замечательно, если бы пришёл

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