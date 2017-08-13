Бердыев: «Навас в «Рубине»? Ясность будет после 21 августа»

Очень нужен этот человек в группу инвалидов Рубина...
Это было бы замечательно, если бы пришёл
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев не исключил, что в команду перейдет бывший защитник «Ростова» Сесар Навас. Как отметил специалист, ясность в данном вопросе может появиться после 21 августа. Ранее игрок был вынужден вернуться в Испанию по семейным обстоятельствам.
«Переход Сесара Наваса в «Рубин»? Сейчас идут консультации с врачами. Ясность будет после 21 августа», – заявил Бердыев.
В прошлом сезоне российской Премьер-лиги Навас провел 24 матча, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.