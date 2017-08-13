«Ливерпуль» за 60 миллионов может приобрести Инсинье на замену Коутиньо

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье во время летнего трансферного окна может стать игроком «Ливерпуля». По информации источника, английский клуб рассматривает 26-летнего итальянца в качестве замены Филиппе Коутиньо, который близок к переходу в «Барселону».

Сумма возможной сделки оценивается в 60 миллионов фунтов стерлингов.

В апреле 2017 года Инсинье продлил контракт с «Наполи» до лета 2022 года.