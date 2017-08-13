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    «Ливерпуль» за 60 миллионов может приобрести Инсинье на замену Коутиньо

    Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье во время летнего трансферного окна может стать игроком «Ливерпуля». По информации источника, английский клуб рассматривает 26-летнего итальянца в качестве замены Филиппе Коутиньо, который близок к переходу в «Барселону».

    Сумма возможной сделки оценивается в 60 миллионов фунтов стерлингов.

    В апреле 2017 года Инсинье продлил контракт с «Наполи» до лета 2022 года.

    Источник: Mirror.co.uk

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    13.08.2017 01:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +122

      serginho8 14 августа 2017, 18:32

      Да классный игрок. Правда сможет ли заиграть в апл это первое? хотя думаю скорее да чем нет.. . Ну и 60 чот много, хотя бы 50, все-таки 26 лет.
      Но замена достойная , ток сможет ли он еще играть в роли плеймейкера? это второе, хотя начинал на этой позиции в Наполи.. .

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      Рейтинг: +2773

      liverpool19861986 14 августа 2017, 12:17

      Хорошая замена и в два раза дешевле!!!

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