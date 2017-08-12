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  • СМИ: Форвард «Гремио» Луан отказался переходить в «Спартак»

СМИ: Форвард «Гремио» Луан отказался переходить в «Спартак»

12 августа 2017, 06:25
27

Переход нападающего «Гремио» Луана в «Спартак» находится под угрозой срыва. Футболист отказался от перехода в московский клуб, утверждает Grêmio News. Ранее сообщалось, что «Спартак» готов заплатить за игрока до 25 миллионов евро. Также не исключалось, что Луан окажется в «Сампдории».

Форвард подписал контракт с «Гремио» в январе 2014 года. За три с половиной сезона в главной команде он забил 32 гола и отдал 21 результативную передачу в 117-ти матчах всех турниров. Рыночная стоимость игрока оценивается в 12 миллионов евро.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Спартак Гремио
Комментарии (27)
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Диктор
1502509449
Ничего страшного-свет клином на нем не сошелся.
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RedWhiteFans2
1502514621
Да уроды а не переговорщики.
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Одинокий волк Маквейд
1502516542
Он в июле и Зениту отказал, не хочет в Россию.
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Svoysvoemubrat
1502517437
Досадно, но ладно, насильно мил не будешь.
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acer2003
1502517955
Просто отвратная трансферная политику Федуна
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СШГЭС
1502518152
Писали, что у парня характер скверный, может оно и к лучшему.
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Manilov
1502521081
Не хочет - не надо. Еще не хватало всякого говнюка уговаривать. Прямо какой мега-форвард!...
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OfaZavr
1502521504
Ну и хрен с ним. Свет клином не сошёлся.
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Asbjorn
1502521963
За такие деньги можно и другого норм напа найти
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oyabun
1502522587
А я знал. Никто из более менее хороших игроков к нам не перейдет. И Гарая не ждите. Дело не в чьих то предпочтениях или симпатиях. Просто такова суровая реальность будней Спартака. Тем более заставлять человека играть из под палки, толку никому не будет. Ни для него, ни для команды
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