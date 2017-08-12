СМИ: Форвард «Гремио» Луан отказался переходить в «Спартак»

Переход нападающего «Гремио» Луана в «Спартак» находится под угрозой срыва. Футболист отказался от перехода в московский клуб, утверждает Grêmio News. Ранее сообщалось, что «Спартак» готов заплатить за игрока до 25 миллионов евро. Также не исключалось, что Луан окажется в «Сампдории».

Форвард подписал контракт с «Гремио» в январе 2014 года. За три с половиной сезона в главной команде он забил 32 гола и отдал 21 результативную передачу в 117-ти матчах всех турниров. Рыночная стоимость игрока оценивается в 12 миллионов евро.