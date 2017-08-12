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    СМИ: Форвард «Гремио» Луан отказался переходить в «Спартак»

    Переход нападающего «Гремио» Луана в «Спартак» находится под угрозой срыва. Футболист отказался от перехода в московский клуб, утверждает Grêmio News. Ранее сообщалось, что «Спартак» готов заплатить за игрока до 25 миллионов евро. Также не исключалось, что Луан окажется в «Сампдории».

    Форвард подписал контракт с «Гремио» в январе 2014 года. За три с половиной сезона в главной команде он забил 32 гола и отдал 21 результативную передачу в 117-ти матчах всех турниров. Рыночная стоимость игрока оценивается в 12 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.08.2017 06:25
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +40

      WHU 12 августа 2017, 13:00

      Самое печальное, что уже 12 число, а нормального усиления под ЛЧ так и нет.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 августа 2017, 12:14

      Не удивительно, в Италию и Англию зовут.

      0
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 12 августа 2017, 10:47

      как целочка ,не хочу ,не буду .Пошел тогда на ...............................

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 12 августа 2017, 10:37

      зРЯ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 12 августа 2017, 10:23

      А я знал. Никто из более менее хороших игроков к нам не перейдет. И Гарая не ждите. Дело не в чьих то предпочтениях или симпатиях. Просто такова суровая реальность будней Спартака. Тем более заставлять человека играть из под палки, толку никому не будет. Ни для него, ни для команды

      5
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > oyabun 12 августа 2017, 12:06

      Селекционный отдел Спартака это просто ЖОПА!!!

      2
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > filosof sparty 12 августа 2017, 12:14

      спартак наймет АНАЛитика для жопы

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 12 августа 2017, 10:12

      За такие деньги можно и другого норм напа найти

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 августа 2017, 10:05

      Ну и хрен с ним. Свет клином не сошёлся.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 12 августа 2017, 09:58

      Не хочет - не надо. Еще не хватало всякого говнюка уговаривать. Прямо какой мега-форвард!...

      4
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 12 августа 2017, 09:33

      Что ждет нас в лиге чемпионов? Боюсь все закончится печально!

      3
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 12 августа 2017, 09:28

      то уже готов подписать контракт пишут, то отказался

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