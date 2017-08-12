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    Романцев: «Смена Реброва на Селихова? Иногда голкиперу требуется пауза, чтобы прийти в себя»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал решение Массимо Карреры заменить в основном составе голкипера Артема Реброва на Александра Селихова в матче с «Арсеналом» (2:0) в 5-м туре РФПЛ. По мнению специалиста, из-за этой ротации не стоит делать далеко идущих выводов.

    «Во-первых, это вовсе не означает, что итальянец на Реброве уже поставил крест. Артем отлично провел чемпионский сезон. И то, что он ошибся с «Зенитом», не перечеркивает его вратарский авторитет. Иногда голкиперу требуется пауза, чтобы прийти в себя. И здесь на первый план выходит тренерская интуиция. Вспоминаю, как в свое время Бесков, дав передышку Прохорову, поставил вместо него в ворота Дасаева, который сразу же заиграл и своего места больше не уступал никому», – заявил Романцев.

    Селихов в матче с «Арсеналом» впервые в этом сезоне вышел в составе «Спартака».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.08.2017 06:16
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 августа 2017, 12:29

      Селихов - вратарь, а Ребро - дыра в воротах сама себе забивающая.

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 12 августа 2017, 12:17

      Надо пробовать! Селихов должен когда-то начинать. Тем более Ребров далеко не святой, чего уж там лукавить - совсем грешный.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 августа 2017, 10:03

      Пока оставить в составе Селихова и посмотреть как будет.

      1
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      Рейтинг: +107

      Joker 555 12 августа 2017, 09:38

      Романцев грамотно подвел, чтоб не кого не обидеть.Красавчик.

      1
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 12 августа 2017, 09:05

      Правильнее сегодня поставить Селихова, защита и опорники будут играть строже.

      10
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 12 августа 2017, 08:43

      Очень наглядный пример привел Романцев, нужно ставить Селихова.

      12
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