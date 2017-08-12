Романцев: «Смена Реброва на Селихова? Иногда голкиперу требуется пауза, чтобы прийти в себя»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал решение Массимо Карреры заменить в основном составе голкипера Артема Реброва на Александра Селихова в матче с «Арсеналом» (2:0) в 5-м туре РФПЛ. По мнению специалиста, из-за этой ротации не стоит делать далеко идущих выводов.

«Во-первых, это вовсе не означает, что итальянец на Реброве уже поставил крест. Артем отлично провел чемпионский сезон. И то, что он ошибся с «Зенитом», не перечеркивает его вратарский авторитет. Иногда голкиперу требуется пауза, чтобы прийти в себя. И здесь на первый план выходит тренерская интуиция. Вспоминаю, как в свое время Бесков, дав передышку Прохорову, поставил вместо него в ворота Дасаева, который сразу же заиграл и своего места больше не уступал никому», – заявил Романцев.

Селихов в матче с «Арсеналом» впервые в этом сезоне вышел в составе «Спартака».