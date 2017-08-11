Лаказетт – седьмой игрок в истории АПЛ, забивший в дебютном матче

«Арсенал» в игре первого тура АПЛ принимает «Лестер» (2:2, перерыв).

На второй минуте счет открыл нападающий лондонского клуба Александр Лаказетт. Француз отличился первым ударом за новый клуб спустя полторы минуты после дебюта в чемпионате Англии. Игрок сборной Франции стал седьмым футболистом в 25-летней истории АПЛ, отмечавшимся забитым мячом в первом матче на турнире.

26-летний Лаказетт перешел в «Арсенал» в июле. «Лион» заработал на продаже форварда 40 миллионов евро.

За событиями встречи на «Эмирейтс» можно следить здесь.