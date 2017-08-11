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    Ибрагимович опубликовал фотографию в форме «МЮ»

    Свободный агент Златан Ибрагимович опубликовал фотографию в экипировке «Манчестер Юнайтед» с медалью Лиги Европы-2016/17. 35-летний швед выступал за английский клуб с июня 2016 года по июнь нынешнего.

    В среду «Бомбардир» писал о том, что клуб начал переговоры с Ибрагимовичем по поводу нового контракта.

    «Номер 33», – подписал снимок 11-кратный футболист года в Швеции.

    Источник: Twitter

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    11.08.2017 19:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14

      pekasa 12 августа 2017, 03:07

      дай Бог будет польза от него )) в том году была ))

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 12 августа 2017, 02:18

      В 35 лет ,
      уже большой пользы не принесешь,
      в особенности ,если ты форвард,хотя бывают и исключения..

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      Рейтинг: +39

      Kuzov 11 августа 2017, 19:45

      Реклама вам на пользу не идет бомбардир в плане аудитории

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