Ибрагимович опубликовал фотографию в форме «МЮ»

дай Бог будет польза от него )) в том году была ))
Свободный агент Златан Ибрагимович опубликовал фотографию в экипировке «Манчестер Юнайтед» с медалью Лиги Европы-2016/17. 35-летний швед выступал за английский клуб с июня 2016 года по июнь нынешнего.
В среду «Бомбардир» писал о том, что клуб начал переговоры с Ибрагимовичем по поводу нового контракта.
«Номер 33», – подписал снимок 11-кратный футболист года в Швеции.
Nr 33 pic.twitter.com/9tdAQMlkuv— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 11 августа 2017 г.