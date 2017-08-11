Ибрагимович опубликовал фотографию в форме «МЮ»

Свободный агент Златан Ибрагимович опубликовал фотографию в экипировке «Манчестер Юнайтед» с медалью Лиги Европы-2016/17. 35-летний швед выступал за английский клуб с июня 2016 года по июнь нынешнего.

В среду «Бомбардир» писал о том, что клуб начал переговоры с Ибрагимовичем по поводу нового контракта.

«Номер 33», – подписал снимок 11-кратный футболист года в Швеции.