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    Медель прибыл в расположение «Бешикташа» для подписания контракта

    Как и анонсировал «Бомбардир», уже бывший полузащитник итальянского «Интера» Гари Медель перешел в турецкий «Бешикташ». Стамбульцы заплатили за южноамериканца порядка 3 миллионов евро.

    Напомним, что по ходу лета появлялась информация об интересе к Меделю со стороны российских клубов.

    За миланский клуб чилиец выступал с 2014 года и успел провести за него 91 матч и забить один гол.

    Источник: Twitter

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    11.08.2017 15:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 11 августа 2017, 17:49

      куда наши клубы смотрят... тому же ЦСКА пригодился бы, особенно по такой цене, чем тот бразилец Уолес из Гамбурга сидящий на лавке, за него и то 12 просят...

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 11 августа 2017, 17:19

      Странно, это очень сильный и боевой игрок. Всего 3 млн и в Турцию...

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