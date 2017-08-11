Медель прибыл в расположение «Бешикташа» для подписания контракта

Как и анонсировал «Бомбардир», уже бывший полузащитник итальянского «Интера» Гари Медель перешел в турецкий «Бешикташ». Стамбульцы заплатили за южноамериканца порядка 3 миллионов евро.

Напомним, что по ходу лета появлялась информация об интересе к Меделю со стороны российских клубов.

За миланский клуб чилиец выступал с 2014 года и успел провести за него 91 матч и забить один гол.