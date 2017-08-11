Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Гремио» хочет продлить контракт с Луаном

    Нападающий «Гремио» Луан может продолжить выступать в Бразилии. Об этом заявил вице-президент клуба из Порту-Алегри Одорико Роман.

    Напомним, ранее сообщалось, что 24-летний форвард близок к переходу в «Спартак» за 25 миллионов евро.

    «У нас есть заинтересованность в продлении контракта с Луаном. Новостей от «Спартака» по-прежнему нет», – приводит слова Романа Radio Grenal.

    Луан: «Переход в «Спартак»? Мое мнение никто не выслушал. Клуб продает меня против моей воли»

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.08.2017 09:00
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +443

      foreverorthodox 11 августа 2017, 14:07

      Когда же эта Санта-барбара закончится?... Неужели агенты в штабе Спартака настолько тупые и упёртые, что борются за одного игрока, который мало того что не хочет ехать в Россию, так ещё и время трансферного окна может скоро закончится, пока они резину с Луаном тянут. А заблаговременно, ещё ДО ОКОНЧАНИЯ прошлого чемпионата нельзя было почву прозондировать и на счёт Луана, и на счёт других игроков?? За что сука деньги эти агенты получают??

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 августа 2017, 11:22

      Не хочет переходить ну и не надо. Найдем другого.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      SPARTAK M222222222 11 августа 2017, 11:11

      Смысл сейчас это читать, все так говорят с начало ,а потом раз и уже перешли!! Нужно ждать, думаю на следующей неделе все будет ясно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 11 августа 2017, 10:51

      Гремио увидел интерес к Луану и поднимает цену,да и игрок особо не горит желанием уходить,тем более вызов в сборную получил...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17744

      paracetamol 11 августа 2017, 10:39

      Накрылось мясное счастье медным тазом.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 11 августа 2017, 10:27

      да нахер он уже нужен этот луян. за такое бабло можно нормальных 2-3 напов купить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +305

      Bobafett 11 августа 2017, 10:08

      Это уже переросло в настоящий бразильский сериал, с каждой серией (днём), все только интереснее!)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 11 августа 2017, 09:32

      Бомбардир , вы уж определитесь..как бабки у подъезда...в одной новости он переходит, через 10 минут новость пишет, что его продает президент против воли, через 20 минут новость, что предложили продлить контракт...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33432

      oyabun 11 августа 2017, 09:32

      Бразильская мыльная опера продолжается? )) Запасайтесь попкорном, похоже это надолго..

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      cпартач 1922 11 августа 2017, 09:23

      Заепал уже,ну и сиди пля в своем гремио,дибил,лч промееенять на второмортный чемп бр,а если это наши не договорились то это пздц)))) нах всех разогнать,...

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11