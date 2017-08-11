«Гремио» хочет продлить контракт с Луаном

Когда же эта Санта-барбара закончится?... Неужели агенты в штабе Спартака настолько тупые и упёртые, что борются за одного игрока, который мало того что не хочет ехать в Россию, так ещё и время трансферного окна может скоро закончится, пока они резину с Луаном тянут. А заблаговременно, ещё ДО ОКОНЧАНИЯ прошлого чемпионата нельзя было почву прозондировать и на счёт Луана, и на счёт других игроков?? За что сука деньги эти агенты получают??
Нападающий «Гремио» Луан может продолжить выступать в Бразилии. Об этом заявил вице-президент клуба из Порту-Алегри Одорико Роман.
Напомним, ранее сообщалось, что 24-летний форвард близок к переходу в «Спартак» за 25 миллионов евро.
«У нас есть заинтересованность в продлении контракта с Луаном. Новостей от «Спартака» по-прежнему нет», – приводит слова Романа Radio Grenal.
Луан: «Переход в «Спартак»? Мое мнение никто не выслушал. Клуб продает меня против моей воли»