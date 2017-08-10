ФНЛ. «Спартак-2» победил «Зенит-2», сине-бело-голубые опустились на предпоследнюю строчку таблицы

В заключительном матче седьмого тура ФНЛ московский «Спартак-2» дома спокойно победил санкт-петербургский «Зенит-2».

Для подопечных Анатолия Давыдова это поражение стало третьим подряд. Теперь команда с берегов Невы опустилась на 19 строчку турнирной таблицы.

Первенство ФНЛ. 7-й тур

Спартак-2 (Москва) – Зенит-2 (Санкт-Петербург) – 3:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Самсонов, 59 (с пен.); 2:0 – Давыдов, 68; 3:0 – Сакала, 76; 3:1 – Каккоев, 87.

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