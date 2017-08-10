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    ФНЛ. «Спартак-2» победил «Зенит-2», сине-бело-голубые опустились на предпоследнюю строчку таблицы

    В заключительном матче седьмого тура ФНЛ московский «Спартак-2» дома спокойно победил санкт-петербургский «Зенит-2».

    Для подопечных Анатолия Давыдова это поражение стало третьим подряд. Теперь команда с берегов Невы опустилась на 19 строчку турнирной таблицы.

    Первенство ФНЛ. 7-й тур

    Спартак-2 (Москва) – Зенит-2 (Санкт-Петербург) – 3:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Самсонов, 59 (с пен.); 2:0 – Давыдов, 68; 3:0 – Сакала, 76; 3:1 – Каккоев, 87.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.08.2017 16:53
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 10 августа 2017, 17:21

      И молодёжка там же.Фурсенко,продай аргентинцев,отдай деньги на молодёжный футбол

      -1
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > андрей андреев 10 августа 2017, 17:52

      Зачем ему продавать?
      У них игроков на три Томи по количеству...
      Аргентинцы в ЛЕ будут играть без лимита, в РФПЛ будут разбавлять ростовскими,а остальных на Зенит2 можно бросить))

      0
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 10 августа 2017, 17:10

      Вот она, воспитанная с Кузяевым (как пишут знатоки) молодежь из академии Зенита! Нет там результата. В Зените играют только купленные за "народное достояние".

      2
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      Рейтинг: +5881

      Павелий 10 августа 2017, 17:07

      Спартак - молодцы! А Зениту-2 так и надо. Ибо ещё больше года назад они просочились НЕ ПО СПОРТИВНОМУ ПРИЗНАКУ!!!!

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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 10 августа 2017, 16:58

      Молодцы! А то стартовали как то не очень

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      Рейтинг: +460

      зенит ничто > МЯСО87 10 августа 2017, 18:27

      ваще так себе начали!сейчас мож пойдет дело!

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