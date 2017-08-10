Нигматуллин рассказал, как в 16 лет едва не подписал контракт с «Порту»

Вратарь пермского «Амкара» Артур Нигматуллин провел небольшой экскурс в свою карьеру. В частности, голкипер рассказал о сорвавшемся трансфере в португальский «Порту».

– Я уже должен был подписать контракт с «Порту», но неправильно приоритеты расставил в своей жизни в то время, тогда мне было 16 лет. Я признаю ошибку. В принципе это был бы для меня очень хороший толчок вперед. Но вернулся в ЦСКА, тоже получил опыт хороший. Но думаю, что все-таки в «Порту» я бы, наверное, мог очень прилично прогрессировать. Европа есть Европа.

– Как так получилось, что в сезоне 2011/12 ты успел поиграть в аренде сразу в трех командах ФНЛ?

– Это связано с тем, что я всегда искал игровую практику. Если ситуация складывалась каким-то образом против меня, я понимал, что только какой-то случай позволит мне встать в ворота. Поэтому я искал себя в ФНЛ. Как в Англии, тебя отдают туда, где ты будешь играть полноценно и чувствовать ответственность. Начинал я в «Мордовии», потом в «Урале» провел несколько игр, но так получилось, что я ушел в «Химки» – это было решение ЦСКА, которому я принадлежал. И вот в «Химках» мне уже впервые стали доверять как полноценному первому номеру.