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    Нигматуллин рассказал, как в 16 лет едва не подписал контракт с «Порту»

    Вратарь пермского «Амкара» Артур Нигматуллин провел небольшой экскурс в свою карьеру. В частности, голкипер рассказал о сорвавшемся трансфере в португальский «Порту».

    – Я уже должен был подписать контракт с «Порту», но неправильно приоритеты расставил в своей жизни в то время, тогда мне было 16 лет. Я признаю ошибку. В принципе это был бы для меня очень хороший толчок вперед. Но вернулся в ЦСКА, тоже получил опыт хороший. Но думаю, что все-таки в «Порту» я бы, наверное, мог очень прилично прогрессировать. Европа есть Европа.

    – Как так получилось, что в сезоне 2011/12 ты успел поиграть в аренде сразу в трех командах ФНЛ?

    – Это связано с тем, что я всегда искал игровую практику. Если ситуация складывалась каким-то образом против меня, я понимал, что только какой-то случай позволит мне встать в ворота. Поэтому я искал себя в ФНЛ. Как в Англии, тебя отдают туда, где ты будешь играть полноценно и чувствовать ответственность. Начинал я в «Мордовии», потом в «Урале» провел несколько игр, но так получилось, что я ушел в «Химки» – это было решение ЦСКА, которому я принадлежал. И вот в «Химках» мне уже впервые стали доверять как полноценному первому номеру.

    Источник: ФК «Амкар»

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    10.08.2017 15:04
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 10 августа 2017, 20:04

      Нигмы..
      Такие Нигмы..
      У них с приоритетами..беда...
      Что один что другой..
      "Поедешь на Север .поедешь на Юг..везде тебя встретит товарищ..
      А вдруг?"(с)почти..

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      Рейтинг: +212

      perm 242 10 августа 2017, 17:09

      посредственный вратарь ...

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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 10 августа 2017, 16:50

      вот почитаешь такие новости былины, что не игрок у нас то золото могло быть!! а посмотришь сборную - дерево да пешеходы!!!я мог он мог - вмести лох

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